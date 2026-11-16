A licitación la la segunda fase de las obras de mejora de los caminos del Parque González Hontoria en Jerez (Cádiz)

Archivo - Ambiente en la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera (Cádiz) 2026 en el Parque Gónzalez Hontoria, en una imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha aprobado este lunes el inicio del expediente de licitación de las obras correspondientes a la segunda fase del proyecto de adecuación de caminos del Parque González Hontoria, recinto que acoge cada año la Feria del Caballo.

Se trata de una actuación que dará continuidad a los trabajos realizados en una fase anterior para mejorar las condiciones de conservación, accesibilidad y seguridad de este emblemático espacio de la ciudad, como ha indicado el Consistorio en una nota.

Esta nueva intervención permitirá actuar sobre 12 caminos del recinto, así como acometer trabajos de reposición de farolas y luminarias deterioradas y reforzar las líneas eléctricas que suministran energía a las casetas de la feria.

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Jaime Espinar, ha destacado la importancia de seguir mejorando las instalaciones del González Hontoria y garantizar que el recinto tenga "las mejores condiciones" de cara a la celebración de la próxima Feria del Caballo en mayo de 2027.

En este sentido, ha indicado que este parque "es uno de los espacios más representativos de Jerez y el escenario de una de nuestras principales celebraciones", por lo que "es fundamental mantenerlo en las mejores condiciones durante todo el año y, especialmente, cuando se acerca la Feria del Caballo".

Con esta segunda fase se quiere continuar el trabajo iniciado meses atrás y seguir mejorando los caminos, la accesibilidad y las infraestructuras del recinto "para que jerezanos y visitantes puedan disfrutar de nuestra Feria con mayor comodidad y seguridad", como ha dicho Espinar.

De forma detallada, la actuación contempla labores de conservación y mantenimiento en los caminos denominados Manuel Torre, M. Soto Sordera, Moraito Chico, José Mercé, Angelita Gómez, La Macanita, Parrilla de Jerez, Manuel Moneo, El Niño Gloria, Terremoto de Jerez, Antonio Chacón y Tío Borrico, completando así la intervención iniciada en otros viales interiores del Parque González Hontoria.

Además de la adecuación de estos caminos, el proyecto incluye la reposición y restitución de las farolas y luminarias existentes que se encuentran afectadas por el deterioro, con el objetivo de mejorar las condiciones de iluminación y seguridad del recinto.

También se contempla el refuerzo de las líneas eléctricas que abastecen a las casetas de la Feria del Caballo, una intervención destinada a mejorar las infraestructuras de suministro eléctrico que dan servicio a estas instalaciones durante la celebración del evento.

En relación a estas obras, Jaime Espinar ha subrayado que no se trata únicamente de mejorar el aspecto de los caminos, sino de acometer una actuación "que también incide en servicios esenciales para el funcionamiento de la feria", como el alumbrado y el suministro eléctrico de las casetas.

"Nuestro objetivo es que el recinto esté cada vez mejor preparado para recibir a los miles de jerezanos y visitantes que disfrutan de esta celebración, y que estas mejoras permanezcan también para el uso habitual del parque", ha afirmado.

Esta segunda fase da continuidad a los trabajos de mejora del albero acometidos en una primera fase en una superficie aproximada de 35.000 metros cuadrados del Parque González Hontoria, con una inversión de casi 489.000 euros.

Aquella primera intervención, adjudicada a la empresa Manuel Alba, se centró en los caminos del Paseo de las Palmeras, Lola Flores y Paquera de Jerez, donde se llevaron a cabo tareas de reparación y acondicionamiento del firme para mejorar sus condiciones de accesibilidad y conservación.

Los trabajos contemplaron la retirada del material deteriorado, el tratamiento del albero existente y la aportación de nuevo material en las zonas que presentaban pérdidas de firme, utilizando un conglomerante hidráulico ecológico de origen natural para contribuir a la estabilización del terreno y mejorar su resistencia. También se realizaron labores de nivelación y compactación para conseguir una superficie más adecuada para el tránsito peatonal.