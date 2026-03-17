Maíllo defiende una coalición de izquierdas para “un gobierno de cambio” y teme otra victoria del PP en Andalucía

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, atiende a los medios. Imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press

CÁDIZ 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha presentado este martes en Cádiz el borrador del programa electoral de su formación de cara a las elecciones autonómicas previstas para el primer semestre del año, centrado en la articulación de una coalición de fuerzas de izquierda con "voluntad de provocar un gobierno de cambio" en Andalucía.

Durante un acto en defensa de la educación pública, Maíllo ha advertido de su preocupación ante la posibilidad de que el PP vuelva a ganar en la comunidad, incluso sin mayoría absoluta, con el apoyo de Vox. Asimismo, ha criticado la gestión del presidente de la Junta, Juanma Moreno, al que ha acusado de favorecer a "especuladores" en materia de vivienda, a fondos de inversión vinculados a la Formación Profesional (FP) y a la sanidad privada mediante el aumento de conciertos para "llenarse los bolsillos".

En este contexto, ha señalado que IU centrará su estrategia en la elaboración de propuestas políticas dentro de un proyecto "unitario, plural y diverso", que agrupa a distintas organizaciones y que aspira a gobernar si se dan las condiciones.

Maíllo ha reivindicado además la implantación territorial de su formación, con presencia institucional en numerosos ayuntamientos andaluces, y ha defendido que esa "capilaridad" permite ofrecer un proyecto orientado a reforzar los servicios públicos, garantizar el derecho a la vivienda y asegurar condiciones de vida dignas para la mayoría social.

"UNA EDUCACIÓN PUBLICA QUE VAYA MÁS ALLÁ DE LA TITULARIDAD"

En materia educativa, el dirigente de IU ha subrayado que su formación apuesta por una educación pública que "vaya más allá de la titularidad y que esté orientada a combatir la desigualdad". En este sentido, ha denunciado un "deterioro" del sistema educativo andaluz bajo el gobierno del PP, que, a su juicio, incrementa las dificultades de acceso y obliga a las familias a asumir costes adicionales en servicios privados.

Frente a ello, ha defendido un modelo que "refuerce los recursos públicos, atienda especialmente al alumnado con necesidades educativas específicas y asuma desde el sistema público servicios que actualmente suponen un gasto extra para las familias".

Además, ha alertado sobre la situación de la FP, que ha calificado como un "nicho de negocio" para fondos de inversión, y ha acusado al Gobierno andaluz de "ser el gran ejecutor" de impulsar un modelo que, según ha indicado, favorece la expansión de la oferta privada ante la falta de plazas públicas suficientes.

"DUPLICAR" LOS TURNOS DE LOS GRADOS MEDIOS Y FP

En este sentido, Maíllo ha asegurado que IU se propone "duplicar los turnos y la oferta" de los ciclos formativos de grado medio, superior y FP básica en los institutos públicos andaluces, donde actualmente se concentran mayoritariamente en horario de mañana. Para ello, ha avanzado la puesta en marcha de un plan específico que permita implantar también el turno de tarde.

Asimismo, ha explicado que esta medida podría aplicarse en aproximadamente un tercio de los institutos de educación secundaria de Andalucía --unos 600 centros públicos--, con el objetivo de ampliar la oferta de FP. Según ha indicado, esta apuesta por una educación "equitativa" se enmarca dentro de los objetivos estratégicos de la coalición de izquierdas.

De igual modo, ha defendido la ampliación de la red pública educativa, relegando los conciertos con entidades privadas a un papel "subsidiario, únicamente cuando no sea posible cubrir toda la demanda desde el sistema público". En este punto, ha criticado que actualmente "se estén reduciendo plazas en centros públicos pese a contar con infraestructuras disponibles, mientras se mantiene la oferta concertada".

Maíllo ha insistido en la necesidad de optimizar los recursos de la red pública para ampliar la formación profesional, reforzar la atención personalizada y asumir desde el sistema educativo gastos que actualmente recaen sobre las familias.

Finalmente, ha subrayado que su formación busca "combatir la desigualdad" a través de distintas vías, como la lucha contra la pobreza y la exclusión social, la recuperación de los servicios públicos y la defensa de la educación pública como "espacio de encuentro interclasista en Andalucía".