María Sánchez (Adelante) reivindica la huelga para hacer frente a la especulación inmobiliaria y precariedad laboral

Archivo - Participantes en la manifestación de la huelga del 11N bajo sus paraguas por las calles de Málaga capital. - Álex Zea - Europa Press

CÁDIZ 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata cabeza de lista de Adelante Andalucía al Congreso de los Diputados por Cádiz, María Sánchez, ha reivindicado la huelga general del pasado 11 de noviembre como una jornada de lucha de la clase trabajadora "frente a la especulación inmobiliaria, la precariedad laboral y los recortes y privatizaciones de los servicios públicos".

Sánchez ha realizado estas declaraciones antes del inicio de la manifestación convocada con motivo de la huelga general que tuvo que ser aplazada a este domingo, 15 de noviembre, debido a las inclemencias meteorológicas, según ha concretado la formación en una nota.

La candidata ha defendido que la movilización del 11 de noviembre fue "un éxito" y ha destacado la importancia de culminar aquella jornada con la movilización en las calles. "La jornada de huelga ya fue un éxito. Venimos hoy a culminar con esta manifestación que no pudo tener lugar el día 11. Y ha sido un éxito porque la clase trabajadora ha dicho basta ya y ha salido a la calle, porque queremos el derecho a la vivienda", ha subrayado.

Acto seguido, ha valorado el papel de las organizaciones sindicales y del Sindicato de Inquilinas en la articulación de la protesta, al tiempo que ha destacado el apoyo de varias formaciones políticas, como Adelante Andalucía.

Asimismo, la candidata andalucista ha señalado que la huelga se articuló en torno a reivindicaciones muy concretas, entre las que ha apuntado la reducción del 50 por ciento de los alquileres, la expropiación de viviendas en manos de fondos buitre, la garantía de alquileres indefinidos, la protección y subida de los salarios y la defensa de los servicios públicos.

"Esta huelga ha ido en contra de los rentistas que hacen negocio con nuestras casas, de los empresarios que se enriquecen a costa de nuestro trabajo y de la Junta de Juanma Moreno Bonilla, que privatiza nuestra sanidad y nuestra educación", ha afirmado Sánchez.

Asimismo, ha dirigido sus críticas al Gobierno estatal por su gestión de la vivienda durante los últimos años, al que ha reprochado no haber hecho "absolutamente nada" para "frenar la especulación inmobiliaria". En este sentido, ha insistido en que el acceso a una vivienda digna y la defensa de unas condiciones laborales justas deben ser prioridades políticas.

Desde Adelante Andalucía, Sánchez ha hecho un llamamiento a toda la clase trabajadora andaluza para seguir reivindicando el derecho de los trabajadores a decidir sobre sus propias condiciones de vida y de trabajo. "Tenemos derecho a decidir sobre nuestras condiciones de trabajo, y nuestras vidas no pueden estar sujetas al beneficio de unos pocos. Por eso la clase trabajadora andaluza ha ido a la huelga", ha resaltado.

Al hilo, ha destacado la lucha de los trabajadores del sector industrial de la Bahía de Cádiz, y particularmente del metal, a quienes ha señalado como "un ejemplo de organización y resistencia obrera". "Son ejemplo de lucha y sirven de faro y guía en muchas ocasiones", ha agregado

Finalmente, Sánchez ha defendido la movilización en las calles como la herramienta para hacer frente a las políticas de la derecha y la extrema derecha y conquistar derechos. "Para combatir a la extrema derecha y a la derecha, ésta es la manera, salir a la calle, luchando y reivindicando nuestros derechos. Así es como se le planta cara", ha concluido.