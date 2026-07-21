Más de 1.100 personas han participado en la programación cultural de los 76 Cursos de Verano de la Universidad de Cádiz

Una de las actividades culturales de los Cursos de Verano de la UCA. - UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

CÁDIZ 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La 76 edición de los Cursos de Verano de la Universidad de Cádiz (UCA) encara su recta final con un balance provisional que confirma la "buena acogida tanto de su programación académica como de las actividades culturales" y, hasta este martes, la Universidad ha desarrollado 18 seminarios, los dos primeros módulos de la Escuela de Danza y una amplia agenda cultural que ha congregado a más de 1.100 espectadores, sin contabilizar las visitas registradas en las exposiciones.

Según ha indicado la UCA en una nota, la programación cultural ha vuelto a consolidarse como uno de los ejes fundamentales de esta edición, ofreciendo propuestas abiertas a la ciudadanía que han complementado la actividad académica y reforzado el vínculo entre la Universidad y la sociedad.

Entre ellas han figurado el diálogo-entrevista 'El duende más internacional: Sara Baras', protagonizado por la bailaora gaditana junto a Alberto Romero y Cristina Cruces; la Presencia Literaria de la escritora Espido Freire, organizada en colaboración con la Feria del Libro de Cádiz; el concierto Cinescopía, de Pedro Cortejosa; la actuación del grupo 'Detergente Líquido', desarrollada en colaboración con la International Summer School de la UCA; las representaciones teatrales 'No echen a perder la comedia', de Phersu Teatro, y 'Bajo Tierra ni Muertos', de Mabel Carrión y Adolfo Rendón; así como el espectáculo Flamenconomía, que combinó flamenco y poesía.

La oferta cultural se ha completado con las exposiciones 'Un apprentissage du trouble', del artista Jonás Forchini, en la sala Kursala, y 'Cádiz 360º', de Cecilio Chaves, instalada en el Rectorado, ampliando una programación que ha acompañado el desarrollo de los distintos cursos y seminarios celebrados desde comienzos de julio.

En el apartado académico, los Cursos de Verano han contado hasta el momento con la participación de 565 alumnos y alumnas, de los cuales 355 son mujeres (63%) y 210 hombres (37%). Del total de personas matriculadas, 262 pertenecen a la comunidad universitaria de la Universidad de Cádiz, lo que representa el 46% del alumnado, mientras que la edad media de los participantes se sitúa en 49 años, un dato que refleja la capacidad de esta programación para atraer a perfiles muy diversos, tanto del ámbito universitario como de otros sectores profesionales y sociales, según la UCA.

La actividad docente ha reunido, por su parte, a 156 ponentes y profesores, de los cuales 37 pertenecen a la Universidad de Cádiz y 119 proceden de otras instituciones y entidades. Entre ellos, han participado 55 mujeres y 101 hombres, contribuyendo a una programación multidisciplinar que ha abordado cuestiones relacionadas con el patrimonio, la historia, la creación artística, la sostenibilidad, el deporte, la literatura, la salud, el flamenco o la educación, entre otros ámbitos.

La UCA ha señalado que otro de los indicadores que avalan el desarrollo de esta edición es la valoración realizada por el propio alumnado. En este sentido, ha indicado que según las encuestas digitales anónimas cumplimentadas tras las actividades formativas, la puntuación media obtenida supera el 9,5 sobre 10, lo que pone de manifiesto el elevado grado de satisfacción con la calidad de los contenidos, el profesorado y la organización de los cursos.

La programación encara ahora su tramo final con el desarrollo de los últimos talleres de la Escuela de Danza. Tras el inicio esta semana de 'Cartografías corporales: memoria y frontera', dirigido por Nieves Rodríguez Rosales, la edición concluirá entre el 27 de julio y el 1 de agosto con 'Tarantos: el imposible equilibrio de los contrarios' y 'A mi prima voy a buscar bailando bulerías por soleá'.