Más de 200 agentes de la Policía Nacional velarán por la seguridad durante la Feria de El Puerto (Cádiz)

Toro de Osborne iluminado en la Feria de Primavera y Fiestas del Vino Fino de El Puerto de Santa María (Cádiz). ARCHIVO. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz va a desplegar un amplio dispositivo especial de seguridad formado por más de 200 agentes con motivo de la celebración de la Feria de Primavera y del Vino Fino de El Puerto de Santa María, que arranca en la noche de este miércoles, 29 de abril, y que se prolongará hasta el 4 de mayo de 2026, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del evento y la protección de todos los asistentes.

En una nota, la Policía ha detallado que el operativo contará más de 200 agentes de distintas unidades especializadas, como la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), el Grupo Operativo de Respuesta (GOR), radiopatrullas, la Unidad de Caballería de Sevilla y la Unidad de Medios Aéreos, que operará con drones para reforzar la vigilancia y mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia.

Asimismo, se contará con la colaboración de personal de seguridad privada, encargado de supervisar los servicios de vigilancia en el recinto ferial portuense, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente dentro del operativo conjunto.

Por su parte, la Brigada de Extranjería y Fronteras llevará a cabo actuaciones preventivas e inspecciones, tanto previas como durante la feria, en coordinación con la Inspección de Trabajo, con el fin de verificar la situación administrativa y laboral de trabajadores y feriantes.

Del mismo modo, agentes de Policía Judicial desarrollarán labores de vigilancia e investigación, prestando especial atención a delitos como robos con violencia o fuerza, así como al control de armas blancas y sustancias estupefacientes.

El dispositivo ha sido diseñado teniendo en cuenta la elevada concentración de personas propia de este tipo de eventos, reforzando la presencia policial en el recinto ferial, sus accesos, zonas de estacionamiento y áreas aledañas, así como en distintos puntos de la ciudad. Igualmente, se intensificará la vigilancia en zonas residenciales y comerciales para prevenir delitos contra el patrimonio.

La Policía Nacional trabajará en estrecha coordinación con la Policía Local de El Puerto, especialmente en materia de seguridad vial, y contará con la colaboración de caseteros y personal de seguridad privada para reforzar la prevención.

Desde la Policía Nacional se ha hecho hincapié en la importancia de la colaboración ciudadana para disfrutar de una feria segura, recordando la necesidad de seguir en todo momento las indicaciones de los agentes y utilizar el teléfono 091 ante cualquier emergencia o situación sospechosa.

Entre las recomendaciones básicas para evitar incidentes, apuntadas por la Policía, están las de llevar bolsos o mochilas cerrados y en la parte delantera; portar únicamente el dinero y documentación imprescindibles; vigilar en todo momento objetos personales como móviles o carteras; y evitar llevar objetos peligrosos o sustancias prohibidas.

También se ha pedido no responder a provocaciones ni intervenir en conflictos y prestar especial atención a los menores, manteniéndolos siempre vigilados.

De cara a esta feria, se ha recordado la existencia de la aplicación AlertCops, del Ministerio del Interior, que permite a ciudadanos y visitantes enviar alertas de seguridad geolocalizadas de forma rápida y sencilla. La aplicación, disponible en varios idiomas, permite enviar imágenes y vídeos en tiempo real, facilitando la actuación inmediata de las Fuerzas de Seguridad del Estado.