Más de un centenar de menores participan en actividades de surf del Servicio Integral de Medio Abierto de Jerez

Participantes de las actividades de surf impulsadas por el Servicio Integral de Medio Abierto. - EUROPA PRESS

CÁDIZ 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de menores atendidos por recursos de justicia juvenil y de intervención socioeducativa han participado desde 2024 en las actividades de surf impulsadas por el Servicio Integral de Medio Abierto (SIMA) de Jerez en la playa de La Barrosa, en Chiclana (Cádiz), una iniciativa que volverá a desarrollarse el próximo año tras la buena acogida registrada entre los participantes.

En declaraciones a Europa Press, los responsables del proyecto, Natxo Santisteban e Ito Pecino, han destacado el valor educativo de una actividad que utiliza el deporte y el contacto con el medio natural como herramientas de intervención con menores que cumplen medidas judiciales de medio abierto o participan en otros recursos socioeducativos especializados.

Santisteban ha explicado que el objetivo de la iniciativa va más allá del aprendizaje deportivo. "No buscamos formar surfistas, lo importante es que descubran que son capaces de afrontar retos, que aprendan a gestionar la frustración cuando las cosas no salen a la primera y que entiendan que la constancia tiene recompensa", ha señalado.

Asimismo, ha destacado que el mar ofrece un contexto educativo diferente al habitual. "Muchos de estos chicos están acostumbrados a que se les recuerde constantemente lo que hacen mal y aquí intentamos que descubran aquello que hacen bien y construir desde ahí", ha añadido.

Por su parte, Pecino ha subrayado la evolución que observan en numerosos participantes a medida que avanzan las sesiones. "Al principio algunos llegan con mucha inseguridad o pensando que no van a ser capaces y después los ves ayudando a otros compañeros, esperando su turno o celebrando los logros de los demás". "Son pequeños cambios que tienen mucho valor porque reflejan procesos que van más allá del surf", ha afirmado.

La actividad se desarrolla gracias a la colaboración de Esencia Surf School, ubicada en la segunda pista de la playa de La Barrosa, que cede de forma altruista material, equipamiento y personal para las sesiones organizadas dentro del programa de Ocio y Tiempo Libre del SIMA, gestionado por la UTE Ginso-Imeris.

Los participantes proceden tanto del propio SIMA como del Grupo de Convivencia Educativo (GCE), recursos destinados a menores que cumplen medidas judiciales de medio abierto o que requieren una intervención socioeducativa especializada orientada a favorecer su integración social y desarrollo personal.

La iniciativa alcanza este año su tercera edición. Las actividades de 2026 comenzaron el pasado mes de marzo y concluirán este mes de junio tras varias jornadas celebradas en la playa chiclanera. Según han indicado los responsables del proyecto, la elevada participación y la continuidad mostrada por muchos de los jóvenes a lo largo de las distintas ediciones han llevado a confirmar una nueva convocatoria para 2027.