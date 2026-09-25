Mestre muestra su reconocimiento a Ubrique "por cómo representa a los andaluces en el mundo entero"

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, durante la visita al Ayuntamiento de Ubrique. - Joaquín Corchero - Europa Press

UBRIQUE (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, ha realizado visita institucional al Ayuntamiento de Ubrique, donde ha mantenido un encuentro con el alcalde de la localidad, José Mario Casillas, y ha lanzado "un mensaje de reconocimiento y admiración a este pueblo por cómo representa a los andaluces a los andaluces en el mundo entero", en referencia a la importancia del negocio de la piel en la localidad.

Según ha indicado el Parlamento andaluz en una nota, Mestre ha destacado que esta visita le "compromete aún más con las aspiraciones y los sueños de Ubrique y su comarca", poniendo en valor que "no es cualquier municipio, porque aquí se concentran los valores de gran parte de la sociedad gaditana como son la abnegación, la honradez, la sencillez y la capacidad de trabajo".

La presidenta, durante la atención a los periodistas, ha asegurado que "Ubrique es un pueblo que está curtido en valores, que ha hecho de la tradición un motor de futuro, de crecimiento y se ha dejado la piel para ello". Se trata de "un pueblo que se dirige al mundo entero con paso firme y capacidad de seguir aspirando a más en el ámbito de la piel porque son referentes mundiales", ha añadido.

Mestre ha alabado también la labor del alcalde, José Mario Casillas, y su equipo de Gobierno, señalando que "gracias a su trabajo Ubrique avanza y sigue generando nueva actividad para sus vecinos en beneficio de todos". "Ubrique siempre ha querido aspirar a más y con la ayuda de las instituciones va a seguir dando el do de pecho", ha asegurado.

Finalmente, la presidenta del Parlamento andaluz ha hecho referencia a la importancia de que "la vocación de servicio se demuestra no sólo estando en las instituciones, sino trabajando desde ellas y hay que velar de verdad por el interés general". "Ese es el cometido de los representantes públicos y eso es lo que hace este Ayuntamiento", ha concluido.

Por su parte, el alcalde de Ubrique, José Mario Casillas, ha agradecido la visita de la presidenta de la Cámara autonómica. "Hoy es un día bastante importante por recibir a la presidenta del Parlamento, que es donde se trabaja el día a día de la Autonomía andaluza, que tiene unos valores como la honradez y el sacrificio, y es alguien que lleva en sus raíces la provincia de Cádiz y la sierra", ha afirmado.