El Ministerio de Cultura concede ayudas para dos proyectos de salvaguarda del patrimonio en la provincia de Cádiz

Archivo - Una viña del Marco de Jerez - CONSEJO REGULADOR DEL MARCO DE JEREZ - Archivo

CÁDIZ 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura, a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), ha concedido ayudas a dos proyectos en la provincia de Cádiz de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial por un valor total de 14.279 euros.

Según informa la Subdelegación del Gobierno en una nota, la Universidad de Cádiz (UCA) es una de las entidades beneficiarias para realizar un proyecto denominado 'Territorios del vino, paisajes de la viña. Recuperación del Patrimonio Inmaterial vitivinícola en el marco de Jerez'. La resolución ha aprobado una ayuda de 12.721 euros, lo que supone el 70% de los 18.225 euros solicitados por la UCA.

Por su parte, la sociedad 'Nuevo Ateneo de Chipiona', una entidad sin ánimo de lucro, había solicitado 2.250 euros para el 'Curso informadores/as del patrimonio y ambientales. Corrales de Pesca', y la ayuda contemplada en la resolución asciende a 1.558 euros, el 69% de la petición.

En total, el Ministerio de Cultura ha concedido ayudas a 18 proyectos, seleccionados de entre los 138 admitidos a la convocatoria de 2025, por un valor conjunto de 234.000 euros. Las iniciativas beneficiarias proceden de nueve comunidades autónomas como Andalucía, Aragón, Asturias, Cataluña, Comunidad de Madrid, Baleares, Extremadura, Galicia y Murcia.

Esta convocatoria anual de ayudas en régimen de concurrencia competitiva se enmarca en las medidas de fomento previstas en el Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial que el Consejo de Patrimonio Histórico aprobó en 2011 a partir de la Convención de la Unesco de 2003. Su objetivo es impulsar la investigación, la protección, la transmisión y la promoción del Patrimonio Cultural Inmaterial y apoyar iniciativas que fomenten su función social y planteen soluciones de sostenibilidad.

Los proyectos seleccionados atienden a un panorama muy diverso de manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial en España, como son los saberes tradicionales y oficios artesanos, las formas de alimentación y las manifestaciones musicales y sonoras, entre otras.