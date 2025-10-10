Montero cree "impresentable" que Ayuso empuje a abortar fuera de Madrid porque "nadie está por encima de la ley"

Archivo - La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha calificado este viernes de "lamentable" e "impresentable" que la reacción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre el propósito del Gobierno de reformar la Constitución para la inclusión del derecho al aborto sea decir que "la mujer que quiera practicárselo en Madrid se tiene que ir de esa Comunidad".

Montero ha proclamado que "nadie está por encima de la ley, tampoco Ayuso, tampoco el señor Feijóó", a quienes ha instado a que "tienen que garantizar el derecho de las mujeres a que se cumpla con lo que les protege la interrupción voluntaria del embarazo".

"No puede haber comunidades insumisas en el cumplimiento de la ley", se ha reafirmado en este sentido, mientras ha recordado que la presidenta de Madrid siempre "quiere erigir la bandera de la libertad", como hizo durante la pandemia de coronavirus cuando ha recordado que "quiso contraponer la salud de los ciudadanos a lo que ella llamaba libertad de tomarse una caña".

En declaraciones a los medios de comunicación en San Fernando (Cádiz) donde ha visitado el Taller de Unidades Abiertas Planas (TAUP) y ha inaugurado las instalaciones del Navantia COEX Naval System, Montero ha afirmado que "son testigos de que el Partido Popular siempre tiene un problema en relación con los derechos de las mujeres", al tiempo que ha considerado que este pronunciamiento de Ayuso contrasta con la posición del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

"Y al señor Feijóo se le ven las costuras", ha sostenido en este sentido, convencida de que "no tiene liderazgo para plantear una posición dentro de su partido".

En este sentido ha apuntado que al líder del PP "le da miedo siempre plantear una posición dentro de su partido, mucho más cuando tiene a la señora Ayuso con un criterio distinto". Ha abundado sobre "la falta de carisma y de liderazgo del señor Feijóo", a quien ha reclamado que "tendría que poner pie en pared y decir que se cumple la ley".

En una reflexión que ha vinculado con la crisis de las mamografías del programa de cribado del cáncer de mama de la sanidad pública andaluza, Montero ha considerado que ese "problema con las mujeres" del PP es de "posición política", así como de su percepción de "los derechos que tienen que ver con la interrupción voluntaria del embarazo", antes de proclamar que "el Gobierno de España va a blindar los derechos de las mujeres".

La vicepresidenta y ministra ha señalado la tendencia del Partido Popular en sus pactos o acuerdos con Vox a que "cada vez que hay que aprobar un presupuesto, aprobar una medida, uno de los derechos de las mujeres cae", para advertir entonces que esas atribuciones en favor de la mujer "no pueden ser objeto de intercambio, de trueque".