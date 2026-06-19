Montero resalta la "fortaleza" de la industria naval de la Bahía de Cádiz con la última corbeta entregada por Navantia

La secretaria general del PSOE-A y portavoz del grupo en el Parlamento andaluz, María Jesús Montero, este martes en rueda de prensa en Sevilla - PSOE-A

CÁDIZ 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y portavoz del grupo en el Parlamento andaluz, María Jesús Montero, ha resaltado la "fortaleza" de la industria naval de la Bahía de Cádiz con la entrega de la última corbeta a Arabia Saudí por parte de Navantia, señalando que esto es un ejemplo de "ese trabajo constante y coordinado que refuerza un sector clave para el desarrollo" de esta tierra.

En un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press, Montero ha traslado su "especial orgullo" por haber impulsado cuando era ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno de España iniciativas como Navantia Academy, "una apuesta por la conexión entre la formación y las necesidades reales de la industria, que vincula el talento joven con oportunidades de empleo cualificado en el sector naval".

Cabe apuntar que este jueves el astillero de Navantia en San Fernando (Cádiz) ha botado la sexta corbeta construida para la Marina Real de Arabia Saudí, de nombre 'Almadinah', un buque que es el primero del segundo contrato firmado entre el Ministerio de Defensa del país árabe y la compañía naval española.

El contrato incluye el suministro de un paquete de apoyo logístico integrado y la formación de las tripulaciones, junto con un periodo de evaluación operativa de los buques por parte de la Armada en la base naval de Rota, donde Navantia ofrecerá servicios de apoyo.

Además, el contrato supone una carga de trabajo para la Bahía de Cádiz estimada en unos cuatro millones de horas de trabajo, lo que genera la necesidad de una media diaria de 2.200 empleos cualificados. En el desarrollo del mismo participan además más de 20 empresas auxiliares y 50 suministradores de varios países.

Respecto a lo comentado por Montero sobre la Navantia Academy, este mismo jueves por la mañana se informaba de que en su primer año de funcionamiento ha formado a 97 jóvenes, alcanzando una empleabilidad del 87%.

En las instalaciones de la compañía, también en San Fernando, se espera formar a más de 650 alumnos, de los que unos 150 procederán del ámbito universitario y 500 de Formación Profesional dual, consolidando un modelo que integra el sistema educativo y la actividad industrial.

EL FIN DE LA VERJA

La líder de los socialistas andaluces se ha referido también en esta misma red social a la situación de la Verja que marca la frontera entre Gibraltar y España, en el municipio gaditano de La Línea de la Concepción, tras la firma de un acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea en junio del año pasado que se espera que entre en vigor el próximo 15 de julio.

En ese sentido, y referenciando la publicación de un medio local sobre las obras que se están llevando a cabo para la desaparición de la Verja antes de la aplicación provisional de este tratado, ha escrito que "cae el último muro de la Europa continental".

"El desmontaje de la Verja de Gibraltar no es solo una imagen histórica, es el resultado de años de diálogo, negociación y visión de Estado del Gobierno de España", ha continuado Montero en su mensaje en X, en que ha añadido que "para 15.000 trabajadores y trabajadoras que cruzan cada día" el fin de la frontera significa "menos colas, más movilidad y más vida".

La secretaria general del PSOE-A ha concluido señalando que "Andalucía y el Campo de Gibraltar ganan futuro, oportunidades y prosperidad compartida" y que "cuando la política útil avanza, los muros caen".