Montero, sobre si se retirará el embargo de armas a Israel con el acuerdo de paz: "Hasta el final no podemos" decidirlo

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (c), durante la presentación del libro 'Tomar partido', de Mariola Urrea, en el Ateneo de Madrid, a 8 de octubre de 2025, en Madrid (España). (Foto de archivo). - Ricardo Rubio - Europa Press

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este viernes el embargo de armas de España a Israel que esta misma semana ha convalidado el Congreso de los Diputados al hilo de la actuación del Estado hebreo en la Franja de Gaza, y a la pregunta de si se retirará dicha medida con el "acuerdo de paz" alcanzado entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha abogado por ser "cautos", y ha agregado que "hasta el final no podremos tomar una decisión al respecto".

Son mensajes que la vicepresidenta ha trasladado en una atención a medios en San Fernando (Cádiz) antes de visitar el Taller de Unidades Abiertas Planas (TAUP) e inaugurar las instalaciones del Navantia COEX Naval System.

En este contexto, a la vicepresidenta le han preguntado si desde Navantia le han trasladado "alguna preocupación a la hora de sustituir sistemas, materiales o tecnología israelí en la construcción de buques de guerra para España" que empleen dicho material al hilo de dicho embargo, y al respecto Montero ha respondido que, "en relación con el material que el conjunto de la industria española adquiría en otros mercados que en este momento puedan estar embargados o cerrados, el acopio de esa mercancía se sustituye con otros mercados, salvo algún caso estrictamente puntual" que "se pueda ver de forma personalizada", ha puntualizado.

Dicho esto, la titular de Hacienda ha defendido que "lo importante respecto a esta cuestión, más allá de las molestias que pueda ocasionar, es el mensaje tan claro que se está mandando desde España, no sólo desde el Gobierno", sino también a través de "los universitarios, la gente que sale cada día a la calle, de 'no a la guerra', de 'ya basta'".

"No hay nada que justifique el genocidio que se está produciendo en relación con la población gazatí", ha aseverado la vicepresidenta, que ha aludido a las "imágenes" que se están viendo en relación a este conflicto que "nos rompen el corazón a las personas que tenemos un mínimo de sensibilidad".

Montero ha defendido así que "la posición de España, que arrastra a otros países, que lleva a que los organismos internacionales se pronuncien contra ese genocidio", es "fundamental para salvar la vida de miles de niñas y niños que en este momento están sufriendo", algunos incluso "falleciendo por inanición", según ha puesto de relieve para subrayar que eso es "gravísimo en el siglo XXI, y nos tiene que avergonzar a todos".

"Así que para nosotros es un orgullo que el Congreso de los Diputados esta semana haya aprobado el embargo de armas a Israel y de las exportaciones e importaciones", ha añadido la vicepresidenta, que ha comentado también que "si hay algún problema puntual con algún suministro en particular, lo arreglaremos con otros mercados, pero la causa que defendemos es muy superior", y pasa, "ni más ni menos", por "que pare la barbarie a la que estamos asistiendo", ha enfatizado.

A la pregunta de si se retirará el embargo "si se firma el acuerdo de paz" entre Israel y Hamás, la vicepresidenta primera del Gobierno ha respondido que "todos deseamos y esperamos que llegue ese acuerdo de paz", y ha agregado que "eso cambiaría mucho toda la situación que vivimos", pero ha llamado a "ser prudentes y cautos".

"Parece que las cosas van por buen camino y nosotros lo celebramos, estamos atentos, pero hasta el final no podremos tomar una decisión al respecto", ha comentado finalmente María Jesús Montero para concluir.