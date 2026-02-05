Moreno anuncia la "evacuación preventiva y ordenada" de 1.500 vecinos de Grazalema (Cádiz) por riesgo de derrumbe

Calle convertida en río en la localidad gaditana de Grazalema tras el paso de la borrasca Leonardo. A 4 de febrero de 2026, en Grazalema, Cádiz (Andalucía, España). La Unidad Militar de Emergencia (UME) interviene en Grazalema, en tareas de achique de agu- Joaquín Corchero - Europa Press
Actualizado: jueves, 5 febrero 2026 17:15
GRAZALEMA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado la evacuación "preventiva, escalonada y ordenada" este jueves de unos 1.500 vecinos del municipio de Grazalema (Cádiz), ante los efectos del fuerte temporal que azota a la Andalucía. Ha señalado que se trata de una medida "preventiva" ante la posibilidad de que hubiera algunos deslizamientos de tierra por la gran cantidad de agua acumulada y un acuífero "absolutamente colmado", que causaran "destrucción" de alguna calle o casa.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios de comunicación en Grazalema, una de las zonas más afectadas de Andalucía y que está sufriendo unos niveles de lluvia que están superando records históricos.

En este sentido, el presidente ha anunciado una medida "sensata, oportuna y basada en criterios técnicos", como es la evacuación de los vecinos, un proceso que se llevará a cabo "con mucha serenidad". Ha apelado a la "tranquilidad" de los vecinos del municipio para afrontar este proceso porque se va a hacer con la luz del día y se cuenta "con todos los medios y recursos disponibles y dispuestos".

El Ayuntamiento de Grazalema hará llegar a los vecinos un mensaje con una serie de sugerencias e información y la evacuación se realizará "por zonas", de "una manera regulada, protocolarizada y organizada".

