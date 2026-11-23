El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en un mitín en Cádiz. - NACHO FRADE/EUROPA PRESS

CÁDIZ 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido este lunes no "normalizar las mentiras" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurando que "incumple de manera reiterada sus promesas y no es castigado e impugnado electoralmente", por lo que ha llamado al voto de los españoles y de los indecisos para "recuperar la credibilidad de nuestro país, de nuestras instituciones" y "poner orden".

En un mitín esta tarde en la ciudad de Cádiz junto a los candidatos al Congreso y Senado, María José García-Pelayo y Jacinto Muñoz, el líder de los 'populares' se ha dirigido al "medio millón de personas" en Andalucía que no saben a quién votarán en las elecciones generales del domingo 29 de noviembre.

A ellos les ha pedido que "lo piensen bien" y "no se deje llevar por los cantos de sirena y el marketing publicitario" y reflexionen sobre "si están mejor que hace ocho años" y sobre "el comportamiento que ha tenido Sánchez hacia los españoles", afirmando que ha sido de "falta de respeto a España y a los españoles".

"Cuando un gobernante miente sin ningún tipo de pudor es que algo falla en nuestro sistema democrático", ha advertido Moreno quien ha hablado del "abandono" de Sánchez con la provincia de Cádiz, en cuestiones como falta de conexiones por tren, carretera y por aire, así como la "paralización" de proyectos relacionados con construcción de viviendas en la capital gaditana.

Además, ha mostrado su "preocupación" porque "este Sánchez, que ha tenido muchas versiones, es probablemente la peor versión", añadiendo que "se va a agarrar a un hierro ardiendo con tal de salvarse", por eso "tenemos que pensar muy bien qué hacemos con nuestro voto".

"Con el Sanchismo hemos retrocedido en muchas cosas. Hemos retrocedido en eficacia, hemos retrocedido en calidad, nuestras instituciones se han deteriorado, hemos retrocedido en dignidad como país, en prestigio internacional, en decencia", ha enumerado el presidente del PP andaluz, quien ha citado la reciente amnistía a Puigdemont, quien "todos sus delitos han sido borrados por arte de magia del señor Sánchez".

También ha hablado de pensiones, asegurando que con el PP en Moncloa "se van a pagar y actualizar conforme al IPC", negando que estén en riesgo como habrían dicho desde el PSOE si alcanzan el Gobierno.

"Ya está bien de mentiras y de tanto miedo. Vamos a seguir trabajando para hacer una España mejor", ha sostenido Moreno, quien ha insistido en que "esto no va de ganar unas elecciones" sino de "ganar un país para construir un nuevo porvenir para los españoles".

"Esto va de hacer viable nuestro país. Esto va de recuperar la credibilidad en nuestros servicios públicos como es el ferrocarril. Esto va de recuperar el crédito de un país como tiene España. Esto va de recuperar la dignidad a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que se enfrentan al narco todos los días. Esto va de cambiar todo aquello que no funciona para hacerlo funcionar", ha afirmado.

Moreno ha añadido que "Vamos a poner orden en nuestro país" y "vamos a hacer las cosas bien", asegurando que tras el 29 de noviembre "vamos a recuperar la credibilidad de nuestro país y de nuestras instituciones".

Es por eso que ha pedido "un voto de rebeldía, de conciencia, pero al mismo tiempo un voto de ilusión y de esperanza" para el 29 de noviembre, al indicar que es "una última oportunidad".

"Aquellos que estén dudando, que piensen en cuatro años más de sanchismo", que es "Sánchez y solo Sánchez y siempre Sánchez. Ese es el sanchismo" cuando "nosotros queremos España, más España y todo España".