Moreno recibe "con una sonrisa" las críticas del Carnaval de Cádiz: "Forma parte de nuestra cultura"

CÁDIZ 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este jueves que está recibiendo "con una sonrisa" las críticas de las agrupaciones del Carnaval de Cádiz a través de sus coplas en el concurso del Gran Teatro Falla, reconociendo que algunas le gustan "más que otras" pero que "forma parte de nuestra cultura y de nuestro arraigo".

En declaraciones a los periodistas durante una visita a las obras del edificio Valcárcel en Cádiz, Juanma Moreno ha respondido a este asunto argumentando que "los políticos y los personajes públicos somos motivo muchas veces de crítica y de mofa, pero de una mofa que es inteligente, brillante y simpática", además de ser parte de "ese talentazo que hay en Cádiz y que muestra año tras año los carnavales".

En ese sentido ha considerado que Cádiz "tiene muchísimo talento", algo que "lo ha demostrado" y que tiene en sus carnavales "una exposición clara" de ese "talento" gaditano.

Moreno ha reiterado que "escucha" las críticas que vierten los autores de carnaval en sus coplas y "sonrío". "Algunas cosas me gustan más, otras menos, pero forma parte de nuestra cultura, de nuestro arraigo y forma parte de algo tan bonito como son los carnavales de Cádiz, que son uno de los mejores que hay en el mundo", ha apuntillado.

El Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval (COAC) comenzó el pasado domingo 11 de enero en el Gran Teatro Falla de Cádiz con su fase de preliminares. A lo largo de las cinco sesiones que se han desarrollado hasta la fecha se han escuchado letras dirigidas a la gestión del Gobierno andaluz relativas a la sanidad pública, como la crisis de los cribados del cáncer de mama o las listas de espera.