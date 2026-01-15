Muere a los 89 años Mercedes Valimaña 'La Macaria', que acompañó a Massiel en Eurovisión

Fachada del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

La artista Mercedes Valimaña Lechuga, conocida como 'La Macaria' y que formó parte del trío 'La, La, La' que acompañó a Massiel en Eurovisión en 1968, ha fallecido este jueves 15 de enero a los 89 años de edad.

Así lo ha confirmado el alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, en un mensaje en sus redes sociales, recogido por Europa Press, donde ha recordado a la artista, nacida en esta ciudad gaditana y Medalla de Oro de El Puerto desde 2021, de quien ha valorado que tuviera "toda una vida dedicada a la música".

"Merche ha sido la voz de una generación y una mujer valiente, adelantada a su tiempo, que llevó siempre con orgullo el talento portuense siendo la mejor embajadora de su tierra", ha escrito el alcalde en su Facebook.

Nacida en El Puerto de Santa María el 29 de enero de 1936, estaba a punto de cumplir 90 años. Era la segunda de siete hermanos. A Mercedes Valimaña Lechuga le fue adjudicado su apodo de 'La Macaria' por ser la hija de Mercedes Lechuga y Antonio Valimaña, el que fuese propietario del Cine Macario.

En su localidad natal cursó la Carrera de Piano y Solfeo en la Academia de Bellas Artes de Santa Cecilia bajo la dirección de Virginia Hernández y Carmen Utrera. De ahí dio el salto a la capital gaditana para completar la Carrera Elemental de Piano y Armonía bajo la dirección de Carmen del Castillo. Fue el paso previo hasta obtener la Carrera Superior de Piano en Sevilla.

Su llegada a Madrid se remonta al 10 de enero de 1962 y ahí completa la Carrera de Canto en el Conservatorio Superior de Música bajo la supervisión del maestro Lloret, primero, y Lola Rodríguez de Aragón, después, obteniendo el Premio Fin de Carrera con Matrícula de Honor.

Premio Nacional de AIE (Sociedad de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes de España) por toda una vida dedicada a la música, La Macaria es recordada por formar parte del trío 'La, La, La' junto a María Jesús Aguirre y María Dolores Arenas. Las tres acompañaron en los coros a Massiel cuando España salió victoriosa en el Festival de Eurovisión en el año 1968.

Todas alcanzaron una enorme popularidad al acudir al mismo festival junto a cantantes de la talla de Julio Iglesias (1970), Karina (1971), Sergio y Estíbaliz (1975) y José Vélez (1978) o como acompañantes de otros representantes europeos como Noruega. Asimismo, asistieron junto a Cecilia al Festival de la OTI en Puerto Rico. Todo ello sin olvidar la presencia en giras y conciertos junto a Julio Iglesias, Dúo Dinámico, José Luis Perales y Luis Aguilé, entre otros.

A nivel individual, Waldo de los Ríos le propuso grabar en el año 1973 el single 'Romance de María Pueblo-Verano Indio'. Él fue quien insistió en aparecer bajo su viejo apodo de 'Merche Macaria' en este disco.

Otra faceta menos conocida de Mercedes Valimaña es la del doblaje en series y películas. La portuense puso voz a personajes de dibujos animados como 'La Cenicienta', 'Pocahontas 2' (Señora Jenkins), 'La Dama y el Vagabundo' (Rubí), 'Bartok, el magnífico' (Baba Yaga) y 'Tarzán'(Kala), película esta última en la interpretó junto a Phil Collins la canción 'En mi corazón estarás' para la banda sonora en castellano, según reseñaba el Ayuntamiento entre los méritos para otorgarle la Medalla de Oro de la ciudad.

'La Macaria' grabó las sintonías principales de series de prestigio como 'La Abeja Maya', 'Barrio Sésamo', 'Érase una vez el hombre' y 'Fraggle Rock', sin olvidar su participación en anuncios de Coca-Cola, Heno de Pravia, Soberano, Martini y Las muñecas de Famosa, entre otras.

También estuvo presente en películas como 'El alijo' o 'Jó, papá' (1975), donde interpretó fragmentos de ópera, y 'Cosmonautas' (1971), donde actuó como soprano en los coros junto a la Orquesta de la Sociedad Española de Radiodifusión.

Experta en zarzuela y voz archiconocida de toda una generación, su arraigo con El Puerto de Santa María siguió latente. En su localidad natal pregonó el Carnaval del año 1989 y la Fiesta de los Patios, además de ser condecorada como 'Portuense Entrañable' por alguna asociación de vecinos. También ejerció de 'Estrella de Oriente' en la Cabalgata de Reyes Magos del año 2008.