Muere el conductor de una furgoneta tras un choque frontal con un camión en la A-384 cerca de Olvera (Cádiz)

Vehículos de bomberos en el lugar del siniestro donde ha fallecido el conductor de una furgoneta en Olvera. - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

OLVERA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El conductor de una furgoneta de reparto ha fallecido en la tarde de este jueves tras una colisión frontal con un camión en el kilómetro 65 de la carretera A-384, en el término municipal de Olvera (Cádiz), según ha indicado el Consorcio Provincial de Bomberos, que ha intervenido tras producirse el siniestro.

Los hechos han ocurrido sobre las 16 horas, cuando una furgoneta de reparto ha colisionado frontalmente con un camión en la A-384. El conductor y único ocupante del camión ha terminado, aparentemente, sin daños y en buen estado.

No obstante, cuando los efectivos de bomberos han llegado al lugar del siniestro, el conductor y único ocupante de la furgoneta se encontraba fuera del vehículo siendo atendido por los Servicios Sanitarios y de Policía Local, realizando las maniobras de RCP, aunque finalmente los sanitarios solo han podido certificar el fallecimiento del accidentado.