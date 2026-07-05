Muere una joven de 26 años tras sufrir un vuelco con su moto en Algeciras (Cádiz)

ALGECIRAS (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

Una mujer de 26 años ha fallecido aproximadamente a las 23,00 horas de este sábado, 5 de mayo, en Algeciras tras sufrir un accidente por vuelco de una moto. La víctima mortal portaba una bandera de Marruecos amarrada al cuello, cuya tela habría quedado atrapada en la rueda trasera de la motocicleta.

Según ha concretado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el accidente tuvo lugar en las inmediaciones de la carretera de Getares de la localidad algecireña. Acto seguido, la sala coordinadora activó a Policía Local, Guardia Civil y a servicios sanitarios, que encontraron a la víctima de la emergencia "inconsciente" y la intentaron reanimar sin éxito.

Los primeros agentes de la Policía Local desplazados al lugar iniciaron de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar, haciendo uso del desfibrilador externo semiautomático (DESA) de dotación del vehículo patrulla, aunque sin éxito.

Minutos después, los servicios sanitarios de emergencias continuaron con la asistencia y trasladaron a la herida al servicio de Urgencias del Hospital Punta Europa, donde se confirmó su fallecimiento pocos minutos más tarde.

En contexto, la Policía Local mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo este siniestro vial. Dentro de las diligencias habituales, los agentes de la unidad de atestados e investigación de siniestros viales, practicaron la prueba de alcoholemia al conductor de la motocicleta, marido de la fallecida, que arrojó un resultado negativo de 0,0 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.