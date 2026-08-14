Muere una mujer de 67 años tras un desvanecimiento en la piscina municipal de La Barca (Cádiz)

Archivo - Imagen de una ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061 - 112 - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

Una mujer de 67 años ha fallecido en la tarde de este jueves 13 de agosto tras sufrir un desvanecimiento cuando se encontraba en la piscina municipal de La Barca de la Florida, una entidad autónoma local de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Fuentes de la Guardia Civil han indicado a Europa Press que el aviso de este suceso se recibió a las 16,40 horas del jueves, solicitándose asistencia médica para una mujer que se encontraba inconsciente en la piscina.

A la llegada de los servicios sanitarios movilizados por el servicio de Emergencias 112 Andalucía y de efectivos de la Guardia Civil, personal sanitario de las instalaciones estaban dando las primeras asistencias a la mujer.

A pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar que se le practicaron, los sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida, declarando su muerte el médico forense a las 18,20 horas. Veinte minutos después se procedió al levantamiento del cadáver.

Desde el servicio de Emergencias 112 Andalucía se movilizó un helicóptero sanitario para una posible evacuación rápida de la víctima, que finalmente regresó a base.