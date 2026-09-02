Mueren dos mujeres en el puerto de Algeciras al caer al mar el vehículo en el que viajaban

Archivo - Vista del puerto de Algeciras - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

Dos mujeres han fallecido esta pasada noche al caer el vehículo en el que viajaban al mar en el Puerto de Algeciras. Además, otros dos ocupantes del coche consiguieron salir con vida y han sido evacuados al hospital.

Según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, este trágico suceso se ha producido a las 00,30 horas cuando recibió un aviso en el que se informaba de que un coche había caído al mar con cuatro ocupantes dentro cuando intentaba embarcar en un buque en el puerto fronterizo marítimo del puerto algecireño.

Dos de los ocupantes lograron salir del vehículo por sus propios medios pero los otros dos permanecían atrapados, por lo que rápidamente desde la sala coordinadora se activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061 --que movilizó dos ambulancias--, a los Bomberos --que trasladaron cuatro dotaciones--, Salvamento Marítimo y Guardia Civil, que acudió con el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS).

Los efectivos desplazados han confirmado el fallecimiento de dos mujeres, de 71 y 43 años, que quedaron atrapadas en el interior del vehículo y que fueron rescatadas sin vida por los buzos de los GEAS. Por su parte, los dos varones que consiguieron salir del vehículo fueron trasladados al centro hospitalario, uno de ellos en estado crítico.