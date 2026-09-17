El Museo del Carnaval de Cádiz acoge la exposición de cómic 'Viñetas de un Nuevo Mundo'

Inauguración de la exposición 'Viñetas de un Nuevo Mundo' en El Museo del Carnaval. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Viñetas de un Nuevo Mundo' ha quedado inaugurada este jueves en el Museo del Carnaval con una selección de los trabajos del concurso de cómic en vivo celebrado el 12 de septiembre en la plaza de Mina, dentro de la iniciativa 'Cádiz, Emporio del Orbe'.

La muestra, presentada por la concejala de Juventud e Infancia, Gloria Bazán, y la presidenta de AIP Cádiz, Rosa Treceño, reúne las creaciones de una veintena de ilustradores orientadas a recrear el esplendor comercial histórico de la ciudad, según ha señalado el Ayuntamiento en una nota.

Bazán ha subrayado la oportunidad que ofrece la cita para "acercarnos a nuestra historia a través de la mirada y la creatividad de nuestros artistas", reconociendo el papel de la asociación organizadora y el talento de los participantes que hicieron posible la exposición.

Por su parte, la presidenta de AIP Cádiz se ha mostrado "muy contenta" con la recepción de las jornadas y ha confiado en "seguir organizando eventos de este tipo que den visibilidad a nuestra profesión y permitan formar comunidad". Asimismo, ha felicitado a los participantes "por sus obras y por crear un ambiente tan bonito, juntando las mesas para dibujar junto a otros compañeros del concurso".