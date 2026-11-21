AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Espacio de Cultura Contemporánea ECCO celebrará este domingo, a las 12.00 horas, en el concierto 'Viaje de Cuerdas' que estará a cargo del músico gaditano Carlos Cortés Bustamante, quien estará acompañado de Pablo Guzmán y Sergio Gómez.

El concierto se engloba dentro de los actos programados para celebrar el 150 aniversario del nacimiento del compositor gaditano Manuel de Falla. El acceso al ECCO será libre hasta completar aforo de 200 localidades y la apertura de puertas será a las 11.30 horas, según un comunicado.

Las composiciones de Carlos Cortés Bustamante (Cádiz, 1983) destacan por su diversidad, sensibilidad y cosmopolitismo, músico polivalente, multiinstrumentista, compositor y productor. Es un músico completo, ya sea en su faceta compositora como instrumentista, se formó en el Real Conservatorio de Música Profesional de Cádiz, es licenciado en ESMUC (Barcelona) en la especialidad de Jazz y Música Moderna y ha completado estudios en Inglaterra, EE.UU, Cuba, Marruecos o Senegal.

Todo este aprendizaje le ha permitido trabajar junto a Duquende, Silvia Pérez Cruz, Gerardo Núñez, Perico Sambeat, Jorge Rossi, Chucho Valdés, Javier y Mario Mas, Carles Benavent, Jorge Pardo, Paco Ibáñez y Eliseo Parra en actuaciones por buena parte de la geografía del planeta.