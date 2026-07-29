Navantia inicia la construcción del primer Buque Hidrográfico Costero para la Armada en San Fernando (Cádiz)

Corte de chapa del primer Buque Hidrográfico Costero para la Armada en Navantia San Fernando. - NAVANTIA

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El astillero de Navantia San Fernando (Cádiz) ha celebrado el acto de corte de chapa del primer Buque Hidrográfico Costero (BHC) para la Armada Española, que ha tenido lugar inmediatamente después de superarse la CDR del buque, que certifica la finalización de la ingeniería de detalle y que tuvo lugar el pasado viernes, con la participación de personal de la DGAM, de la Armada y de Navantia, siendo presidida por el subdirector general de Programas de la DGAM, José A. Gutiérrez Sevilla.

Según ha explicado Navantia en una nota, la superación de este "importante hito de ingeniería confirma la madurez del diseño constructivo, procediéndose al inicio de la fase de fabricación del buque".

El corte de chapa, que ha tenido lugar en el TUAP, se ha celebrado como acto de trabajo y ha contado con la asistencia del director de Negocio de Corbetas y Buques de Acción Marítima, Alberto Cervantes, y el responsable de programas nacionales de Defensa, José Romero Anchuelo, acompañados de personal del equipo de programa. Por parte de la Armada, han estado presentes el Contralmirante Fernando Poole Quintana, Almirante de la Base Naval de La Carraca, y también el Capitán de Navío Francisco Díaz Rodríguez, director del Instituto Hidrográfico de la Marina.

La compañía ha recordado que el Ministerio de Defensa y Navantia firmaron en diciembre de 2023 la orden de ejecución para la construcción de dos buques hidrográficos, que permitirán a la Armada renovar su Flotilla Hidrográfica. Los BHC tienen como misión principal la publicación, difusión y mantenimiento de la cartografía náutica oficial del Estado en aguas y costas españolas, un cometido del Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM).

Los barcos tendrán 50 metros de eslora y un desplazamiento de alrededor de 1000 toneladas. Con una dotación reducida de 30 personas, por su alto grado de automatización, tendrán una autonomía de 3.000 millas para mantenerse operando en aguas poco profundas durante 15 días y podrán operar con biocombustibles.

Además, los BHC serán capaces de realizar levantamientos hidrográficos que permitan la elaboración de la cartografía, apoyo a la Flota con información geográfica, medioambiental y meteorológica y protección del patrimonio arqueológico subacuático.

El programa está orientado a la modernización de la cartografía náutica oficial y la mejora de la capacidad de levantamiento hidrográfico nacional. El contrato generará aproximadamente 700 empleos y más de 870.000 horas de trabajo en la Bahía de Cádiz, ha apuntado Navantia.