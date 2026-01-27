Nueve detenidos en Sanlúcar (Cádiz) tras desmantelar la Policía un 'narcopiso' bunkerizado

Agentes de la Policía Nacional ante el 'narcopiso' desmantelado en Sanlúcar. - POLICÍA NACIONAL

SANLÚCAR DE LA BARRAMEDA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional han realizado una operación en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), en el que participaron aproximadamente 100 agentes, con el objetivo de erradicar de forma definitiva el tráfico de drogas en la zona de la Huerta de San Cayetano, desmnatelando un 'narcopiso' bunkerizado y deteniendo a nueve personas.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, el tráfico de drogas venía siendo monopolizada desde hace años por un grupo criminal ampliamente conocido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuya actuación había deteriorado gravemente la convivencia vecinal, generando constantes molestias a los residentes de la zona.

Así, tras una investigación desarrollada por la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Sanlúcar de Barrameda, se culminó la operación con la práctica de tres registros domiciliarios, uno de ellos correspondiente al principal punto de venta de droga, que se encontraba totalmente bunkerizado para dificultar la actuación policial.

La investigación apunta a que este grupo criminal constituye una rama del conocido Clan de la Pinilla, contando con la infraestructura necesaria para distribuir diariamente más de 1.000 dosis de droga destinadas al consumidor final.

El operativo, según ha indicado la Policía Nacional, se centró especialmente en desmantelar el 'narcopiso' que utilizaban como el punto de venta más activo de la localidad. La vivienda había sido reforzada con rejas y travesaños de acero en accesos, puertas y ventanas, con el fin de ralentizar la intervención policial y ganar tiempo para deshacerse de la sustancia estupefaciente.

Además, en el interior de las paredes donde ocultaban la droga, habían instalado planchas de acero de protección. Como resultado de la actuación, los agentes lograron incautar 389 papelinas o dosis de cocaína y heroína, todas ellas preparadas para su venta directa, así como la detención, entre otros, del líder del grupo criminal.

En total, han sido detenidas nueve personas como presuntas autoras de los delitos de pertenencia a grupo criminal y tráfico de drogas. Tras su puesta a disposición judicial, se decretó el ingreso en prisión de los tres principales responsables, incluido el cabecilla del grupo.

La Policía Nacional ha señalado que la intervención constituye la octava fase de la operación 'Alacrán', diseñada para erradicar la venta de droga en 'narcopisos' de la barriada de la Huerta de San Cayetano, en Sanlúcar de Barrameda. Los investigadores consideran que, con esta actuación dirigida por el Juzgado Mixto número 3 de Sanlúcar, la actividad de este grupo criminal ha quedado anulada.