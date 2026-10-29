El obispo de Jerez oficia una misa por las víctimas del accidente ferroviario de Toledo

Parroquia de San Dionisio Areopagita de Jerez. - OBISPADO DE ASIDONIA-JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El obispo de Asidonia-Jerez, monseñor José Rico Pavés, presidirá en la tarde de este jueves, a las 18,30 horas, una Eucaristía en la Parroquia de San Dionisio Areopagita de Jerez de la Frontera (Cádiz), por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido ayer en la provincia de Toledo, entre los términos municipales de Los Yébenes y Urda.

Según ha indicado el Obispado en una nota, en la celebración se elevará una oración por el eterno descanso de las personas fallecidas, así como por la pronta recuperación de los heridos y el consuelo y la fortaleza de sus familiares y seres queridos, "especialmente en estos momentos de profundo dolor".

Esta Eucaristía se suma a las muestras de cercanía y solidaridad de la Diócesis de Asidonia-Jerez, que ha expresado el profundo pesar de monseñor José Rico Pavés y de toda la comunidad diocesana por esta tragedia, según el Obispado, que ha recordado que la Iglesia diocesana ha invitado a los fieles a unirse en oración por las víctimas y sus familias, mostrando también su reconocimiento a los profesionales sanitarios y servicios de emergencia que trabajan en la atención a las personas afectadas.

Así, la Diócesis de Asidonia-Jerez ha invitado a los fieles a participar en esta celebración eucarística uniéndose en oración por quienes han perdido la vida y "por todas las personas que sufren las consecuencias de este doloroso suceso, desde la cercanía, la fraternidad y la esperanza cristiana".