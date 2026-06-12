Las obras del nuevo Estadio Municipal de Rugby en El Puerto (Cádiz) alcanzan el 85% de ejecución

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cadiz), Germán Beardo, supervisa los avances de las obras del futuro Estadio Municipal de Rugby, - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cadiz), Germán Beardo, ha supervisado los avances de las obras del futuro Estadio Municipal de Rugby, una infraestructura que hará que la ciudad cuente con el campo con más capacidad de España y el primero de toda la provincia y cuyos trabajos de su estructura principal alcanzan el 85% de ejecución.

En una nota, el Ayuntamiento ha indicado que avanzan también los trabajos de instalaciones, carpintería y acabados interiores, que están "prácticamente terminados", así como la urbanización exterior que afronta ahora su fase completa de desarrollo.

El campo de juego está también al 50% de ejecución con el sembrado del césped previsto para finales de este mes.

"Estamos cada vez más cerca de hacer realidad una infraestructura largamente esperada por la ciudad y por varias generaciones de deportistas. El Puerto contará muy pronto con un estadio moderno, accesible y preparado para albergar grandes eventos deportivos de máximo nivel", ha señalado el alcalde.

La nueva instalación, financiada por la Diputación de Cádiz mediante una subvención directa de siete millones de euros, se levanta sobre una parcela municipal de 32.181 metros cuadrados ubicada en el Polígono de Las Salinas.

El complejo dispondrá de graderíos para más de 3.000 espectadores, vestuarios, almacenes, salas polivalentes, espacios de reunión para clubes y entidades deportivas, así como una futura zona de bar- restaurante, todo ello concebido bajo criterios de accesibilidad universal y funcionalidad.

Este estadio, ha afirmado el alcalde, "es la muestra de que El Puerto avanza con proyectos ambiciosos y apostando por la excelencia deportiva", además de ser "un reconocimiento merecido" al Club de Rugby Atlético Portuense, "una entidad histórica que lleva más de medio siglo defendiendo los colores verde y amarillo de nuestra ciudad".

"El CRAP es un ejemplo de trabajo, promoción del rugby femenino, formación de cantera e inclusión social, y por fin dispondrá de unas instalaciones acordes a su trayectoria y a sus aspiraciones", ha afirmado el primer edil.

También ha subrayado que este equipamiento deportivo se erige al lado de otro proyecto singular para Andalucía, con la piscina de olas artificiales destinada a la iniciación y práctica del surf que se ubica junto al estadio y frente a un amplio parque periurbano. Una combinación de instalaciones que convertirá a Las Salinas "en uno de los principales polos deportivos de la provincia".

El alcalde ha hecho referencia a "40 años de anuncios, cuatro primeras piedras y dos convenios que nunca llegaron a materializarse", y que ahora esta infraestructura "se convierte por fin en una realidad tangible".

El Ayuntamiento ha indicado que mantiene un seguimiento técnico permanente de la actuación para garantizar la máxima calidad constructiva de un proyecto llamado a convertirse en uno de los grandes referentes deportivos de Andalucía y de España.