Olvera (Cádiz) aspira a ser la ciudad española que "brille" esta Navidad con Ferrero Rocher

Archivo - Vista de la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Encarnación desde el castillo de Olvera, a 17 de enero de 2025, en Cádiz (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

OLVERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

El municipio de Olvera quiere convertirse esta Navidad en la localidad española que "brille" de la mano de Ferrero Rocher y su campaña 'Juntos Brillamos Más' con la que el pueblo ganador del concurso es decorado con "una emotiva y espectacular" iluminación navideña.

Ganador del Gran Prix de verano en 2024 --el programa de entretenimiento de Televisión Española-- este pequeño pueblo enclavado en la Sierra de Cádiz aspira ahora a ser el elegido entre los 34 municipios seleccionados inicialmente por la compañía para la campaña navideña de 2026.

Así, de esta primera fase, cuyas votaciones están activas hasta el 9 de noviembre en la web de Ferrero Rocher, saldrán 17 seleccionados entre los más votados por la gente, avanzando en dos eliminatorias más hasta el 14 de diciembre, cuando se anunciará el pueblo ganador, una fecha en la que Olvera quiere estar.

Por eso, su alcaldesa, Remedios Palma, ha hecho un llamamiento en sus redes sociales para recabar todos los votos posibles que permitan a su pueblo avanzar a la segunda fase y estar entre los favoritos.

En un vídeo en Instagram, recogido por Europa Press, la alcaldesa ha pedido "ayuda" para conseguir que Olvera "sea la candidatura andaluza" al programa de Ferrero 'Juntos Brillamos Más', que ha considerado "una oportunidad para que nuestro conjunto histórico brille esta Navidad". "Tu voto es fundamental", ha aseverado.

Y es que entre los 34 municipios españoles, dos pertenecen a Andalucía, ya que este año se ha decidido que la representación de cada comunidad autónoma sea doble. Es por eso que, además de Olvera, por la comunidad andaluza figura Cazorla, en Jaén.

El municipio gaditano participa así en la duodécima edición de la campaña 'Juntos Brillamos Más', una iniciativa que cada año pone en valor la belleza, el patrimonio, las tradiciones y el encanto de los pueblos de España a través de su emblemática iluminación navideña.

Desde el Ayuntamiento de Olvera se ha considerado que el apoyo a esta localidad gaditana es también "una oportunidad para dar visibilidad a la riqueza patrimonial, cultural y turística de la Sierra de Cádiz y mostrar al conjunto de España el encanto de nuestros pueblos".