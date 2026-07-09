La ONCE deja 350.000 euros en Chipiona (Cádiz) con un vendedor que comenzó a trabajar la semana pasada

Marco González, vendedor de la ONCE en Chipiona que en su primera semana ha dado un premio de 350.000 euros. - ONCE

CHIPIONA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El sorteo de la ONCE de este miércoles ha dejado una parte del premio en Chipiona (Cádiz), donde Marco González se ha estrenado como vendedor repartiendo 350.000 euros en su primera semana de trabajo. "Llevo cuatro días y esto es empezar por la puerta grande, a hombros", ha afirmado.

En una nota, la ONCE ha explicado que González es de Sanlúcar de Barrameda aunque vivió durante 30 años en Barcelona, dedicado a la industria de la automoción. Hace seis años que volvió y el año pasado, tras una operación de la cadera, obtuvo el certificado de discapacidad, que se transformó en su puerta de entrada a la ONCE, donde comenzó a trabajar el pasado jueves y este miércoles vendió diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno, en lo que era su quinto día de trabajo.

"Estaba muy inquieto de no meter la pata, porque los primeros días son siempre complicados, es mucha responsabilidad, al principio cuesta arrancar, pero, 'palante'", ha manifestado Marcó, que ha llevado la suerte a usuarios del trayecto que va de la Playa de Regla a La Laguna. "Estoy más contento que si me hubiera tocado a mí", ha afirmado.

El sorteo del 8 de julio estaba dedicado al Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, que se celebra este domingo, ha dejado sendos cupones premiados también con 35.000 euros cada uno en Barbate, que vendió Bienvenido Suárez, y en Sevilla. El resto de los premios han ido a Canarias y la Comunidad de Madrid.