La ONCE deja un Sueldazo de 240.000 euros en diez años en Cádiz

Landi, vendedor de la ONCE desde 2008. - ONCE

CÁDIZ 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de fin de semana de la ONCE de este sábado ha dejado un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante diez años, que suma un premio de 240.000 euros, en la entrada del Mercado de Abastos de Cádiz, donde Manuel Landi vendió la serie agraciada con esa cantidad con un número que se reserva todos los días para sus clientes.

Según ha informado la entidad en una nota, Landi es vendedor de la ONCE desde 2008 y anoche, pocos minutos después de celebrarse el sorteo, empezó a recibir llamadas de clientes y compañeros de la ONCE para felicitarle.

Además de la serie premiada con el Sueldazo de segunda categoría, a 35 vecinos les dio un premio de 400 euros que le supieron a gloria, según comenta el vendedor. Otros 14.000 euros repartidos entre clientes del mercado gaditano.

"Estoy super emocionado porque es gente que lo necesita -dice orgulloso, sin apenas haber dormido por la emoción-. Aquí en Cádiz hace mucha falta un empujoncito y todos los días pienso que les voy a dar el premio, son gente muy fiel, muy de barrio, muy conocida para mí", ha afirmado.

El sorteo del sábado 14 de marzo estaba dedicado a la botánica canaria Ana Crespo de las Casas, dentro de la serie monográfica que la ONCE está dedicando este año a las 'Mujeres con Ciencia'. El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Para este martes, 17 de marzo, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 30 millones de euros. Y para el próximo 19 de marzo, el Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la ONCE pone en juego un premio mayor de 17 millones de euros y repartirá 99 premios de 40.000 euros a todas las series de un número de cinco cifras.

Este Sorteo reparte un millón de premios en total que suman un importe de 21 millones de euros. Para la entidad, los cupones de la ONCE son parte de los productos de "lotería social, segura, responsable y solidaria" de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías. Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.000 vendedores y vendedoras de la Organización.