La OPE supera los 2,16 millones de pasajeros en los puertos andaluces durante sus dos primeros meses

Varias personas y vehículos en el ferry procedente de Málaga esperan a que reabran la frontera, a 31 de julio de 2026, en Melilla (España). - Ángela Ríos / Europa Press

CÁDIZ 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Operación Paso del Estrecho 2026, coordinada por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, ha completado --a fecha 15 de agosto-- sus dos primeros meses en activo, período durante el que han cruzado el Estrecho de Gibraltar desde los puertos andaluces, en ambos sentidos, un total de 2.169.080 pasajeros, el 96,9% del total nacional (2.238.418) y un 2,7% menos que en 2025.

Según ha detallado la Delegación del Gobierno en Andalucía en una nota, el número de vehículos que han salido de los cinco puertos andaluces alcanza los 408.673, a los que se unen los 136.686 que han retornado, lo que suma en estos dos meses 545.359 vehículos, el 95,9% del total nacional (568.333). También esta cifra es menor, un 1,7%, a los contabilizados en los dos primeros meses de 2025 en los puertos andaluces, que se situaron en los 555.258.

Algeciras (Cádiz) continúa siendo el puerto de salida con más tráfico, a mucha distancia del resto de los utilizados para el tránsito por el Estrecho, con 3.258 rotaciones, un 5,5% menos que en los dos primeros meses de 2025, además de 903.658 pasajeros (-7,6%) y 251.473 vehículos (-5,7%). En cuanto al retorno, son ya 295.639 los pasajeros que ha regresado por el puerto algecireño y 82.520 vehículos.

La OPE 2026 arrancó el pasado 15 de junio la fase de salida, y a partir de hoy, 16 de agosto, comienza la fase de retorno, que se cerrará el próximo 15 de septiembre, con unas previsiones que prevén superar en torno a un 3% las cifras de la edición de 2025, que contabilizó un total de 3.488.885 pasajeros y 857.784 vehículos transportados entre ambos continentes mediante 10.536 rotaciones marítimas. De este total, pasaron por los cinco puertos andaluces 3.373.697 personas y 829.774 vehículos.

La OPE 2026 se desarrolla bajo la coordinación de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias y con la participación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, autoridades portuarias, capitanías marítimas, servicios sanitarios, Cruz Roja y otras administraciones e instituciones que colaboran para garantizar un tránsito seguro, cómodo y eficiente de millones de viajeros entre Europa y África.