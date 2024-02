Óscar Puente: "El Gobierno va a gobernar haya o no haya Ley de Amnistía, que nadie se ponga demasiado contento"

ALGECIRAS (CÁDIZ), 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que "el Gobierno va a gobernar haya o no haya Ley de Amnistía", por lo que ha advertido que nadie se ponga demasiado contento". Además, ha recordado que "en este país se ha gobernado con presupuestos prorrogados" y ha afirmado que "los presupuestos del año 2023 que son muy buenos".

A pregunta de los periodistas, Puente ha insistido en que la posición del Gobierno sobre la Ley de Amnistía es que "teníamos una buena ley, que tenía que servir al objetivo propuesto, que era normalizar definitivamente la situación en Cataluña". "Nos preocupa la solidez de la norma y no haremos nada que atente contra ese propósito. He visto unas declaraciones de que preferimos jugarnos a la constitucionalidad, nosotros no queremos jugarnosla", ha asegurado.

En cuanto a si está en peligro la legislatura, el ministro ha manifestado que "en esto hay una cierta confusión y veo que algunos ya se han puesto muy contentos". "La legislatura está en marcha, nosotros vamos a seguir gobernando, habrá ley de amnistía o no la habrá, pero el gobierno va a seguir gobernando", ha subrayado.

Por otra parte, en cuanto a si peligra la aprobación de los próximos presupuestos, Puente ha recordado que "en este país se ha gobernado con presupuestos prorrogados, no ya el gobierno de España que lo ha hecho en unas cuantas ocasiones, sino gobiernos de comunidades autónomas, como Ayuso que estuvo tres años sin presupuestos, prorrogando los presupuestos de otros años".

"Hay muchas cosas que hacer, tenemos los presupuestos del año 2023 que son muy buenos, son un marco que permite un volumen de inversiones muy grande que están muy bien adaptados a la ejecución de los fondos europeos", ha manifestado el ministro que ha añadido que "por supuesto que todo gobierno quiere aprobar sus presupuestos y eso es lo que va a intentar, pero que nadie se ponga demasiado contento porque el gobierno va a gobernar, haya o no haya Ley de Amnistía".