El Parador de Cádiz se establece como Punto Violeta y espacio seguro para víctimas de violencia machista

La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, y la presidenta de Paradores de España, Raquel Sánchez, inaugurando un Punto Violeta en el Parador de Cádiz - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CÁDIZ

CÁDIZ 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, acompañada por la presidenta de Paradores de España, Raquel Sánchez, ha inaugurado un Punto Violeta en el Parador de Cádiz, estableciendo este lugar como espacio seguro para víctimas de violencia machista.

Este instrumento, promovido por el Ministerio de Igualdad, busca implicar al conjunto de la sociedad en la lucha contra la violencia machista y extender, de forma masiva, la información necesaria para saber cómo actuar ante un caso de violencia contra las mujeres, ha indicado en una nota la Subdelegación del Gobierno en Cádiz.

Blanca Flores ha indicado que esta iniciativa supone "un cambio de enfoque en las políticas públicas de atención a las víctimas", situándola como "un problema estructural que requiere de la implicación del conjunto de la sociedad para acabar con ella".

Tal y como ha dicho, "a día de hoy se supera la cifra de 4.000 mujeres en el sistema Viogén en la provincia, una cifra insoportable de víctimas a las que hay que proteger, algo que debe ser una labor y un compromiso de todos y todas".

Además, ha recordado que el trabajo de las instituciones y de las Fuerzas de Seguridad del Estado resulta "fundamental", pero que también lo es "el de toda la sociedad". Sobre los puntos violetas ha considerado que son "una herramienta muy poderosa para sensibilizar, acompañar, prevenir y visibilizar".

El distintivo colocado en la entrada del Parador de Cádiz identifica la sede de este organismo como Punto Violeta y señala que es un lugar seguro para las víctimas, donde pueden recibir información y acompañamiento si lo necesitan.

Asimismo, el distintivo tiene impreso un código QR vinculado a la Guía Punto Violeta para actuar frente a la violencia machista, una guía con información sobre cómo actuar ante un caso de violencia machista de tu entorno, así como con recursos para las propias víctimas. También incluye información sobre qué es la violencia machista, sus diferentes manifestaciones, y cómo detectarla.

Como se ha detallado, en un Punto Violeta las víctimas de violencia machista serán atendidas, apoyadas y acompañadas, y conocen los servicios de ayuda para las víctimas.

Los objetivos del mismo son implicar a toda la sociedad en la lucha contra la violencia machista; acercar los servicios integrales a las víctimas a través de su entorno; y facilitar información sobre cómo actuar ante un caso de violencia machista a establecimientos, entidades, empresas, organismos públicos.

Este recurso forma parte del catálogo de medidas urgentes del Plan de Mejora y Modernización, impulsado por distintos ministerios del Gobierno de España en el contexto de "alarma machista de los últimos meses", y supone un cambio de enfoque en las políticas públicas de atención a las víctimas.