La periodista Sandra Golpe, Medalla de Andalucía de las Humanidades y las Letras: "Es el honor máximo en mi vida"

Archivo - Sandra Golpe en los Premios Iris 2025 en la Real Casa de Correo a 16 de Enero de 2026 en Madrid (España). Archivo. - Francisco Guerra - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La periodista gaditana Sandra Golpe, presentadora de informativos de Antena 3 Televisión, ha recibido la noticia de la Medalla de Andalucía en la categoría de las Humanidades y las Letras "sin palabras" por este reconocimiento, asegurando que es "el honor máximo" en su vida, algo que "nunca ni siquiera había soñado".

"No hay palabras para definir el estado de ánimo de una andaluza recibiendo la medalla, sabiendo que le dan una medalla por su trabajo y por llevar a Andalucía siempre", ha trasladado Sandra Golpe en palabras a Europa Press, en las que se ha mostrado visiblemente emocionada por esta distinción.

La periodista, natural de San Fernando y que ya recibió la Bandera de Andalucía de la Delegación Provincial de la Junta de Andalucía en Cádiz en 2022 y la Medalla de la Provincia de Cádiz en 2024, se ha declarado una vez más "feliz" por esta medalla que le será entregada este sábado 28 de febrero en una gala que se celebrará, como viene siendo habitual, en el teatro de La Maestranza de Sevilla.

"Eso es lo que hacemos todos los andaluces que estamos lejos, mirar siempre al sur y mirar a nuestra madre, a nuestra familia que está donde tiene que estar", ha expresado, asegurando que está "volando, levitando, impactada y muy agradecida a las personas que piensan que me merezco esta Medalla de Andalucía".

Es "el honor máximo en mi vida, nunca ni siquiera lo había soñado", ha subrayado Golpe, que ha agregado que es un reconocimiento que le "deja sin palabras", mostrando su agradecimiento a la Junta de Andalucía "por este honor".

Sobre Sandra Golpe la Junta ha reseñado que es licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra y cuenta con un Máster en Periodismo Audiovisual por el Instituto de Especialistas en Periodismo Audiovisual (IEPA).

Dio sus primeros pasos en la profesión en el Diario de Cádiz para pasar pronto al sector audiovisual, donde en 1997 participó en el nacimiento de la plataforma de televisión por satélite Vía Digital. Aquí desempeñó labores de producción y realización en el departamento de autopromociones. En 1998 entró en los servicios informativos de fin de semana de la COPE, emisora en la que trabajó como redactora, productora y reportera.

Su primera gran incursión en la pantalla fue en CNN+, donde comenzó a trabajar desde el nacimiento de este canal en febrero de 1999 y en el que permaneció casi una década, hasta octubre de 2008. Al mismo tiempo, dirigió y presentó el programa de reportajes 'Globalización XXI'. En 2008, entró en Antena 3 Noticias para Las noticias de la mañana, donde presentó los deportes y a lo largo de los años ha conducido el informativo a primera hora del día y en el fin de semana, así como el programa Espejo Público.

Desde 2017, Sandra Golpe dirige y presenta el informativo de Antena 3 Noticias, donde ha impreso un estilo personal de contar la actualidad, priorizando la información a pie de calle y con un enfoque cercano a la gente. La periodista compagina esta labor con colaboraciones en Onda Cero y con su faceta de columnista del diario La Razón.

A lo largo de su trayectoria, ha recibido numerosos premios y distinciones, entre ellos, la Antena de Plata (2011), el Premio Imagen de Andalucía (2017), la Antena de Oro (2018), el Premio Iris al Mejor Informativo (2018), el Premio Hugo Ferrer de Comunicación (Premio Naranja 2018), el premio AQUItv como mejor presentadora de informativos (2018) y el premio Alcazaba a mejor presentadora del año (2018).