Picardo dice que el pacto sobre Gibraltar no busca "derrotar a nadie" y advierte de las voces "en contra de todo"

Archivo - El ministro de Exteriores británico, David Lammy, y el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, se dan la mano con el Peñón al fondo. ARCHIVO. - GOBIERNO DE GIBRALTAR - Archivo

GIBRALTAR 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha celebrado la conclusión del acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea sobre la posición que tendrá la Roca tras el Brexit, asegurando que las negociaciones se han llevado a cabo "con lealtad" a ese principio de "intentar no derrotar a nadie pero ganar todos", criticando que "los únicos que están alzando la voz contra del acuerdo son los que alzan la voz contra todo".

De esta manera lo ha trasladado Picardo en declaraciones a los medios durante la celebración del National Day de Gibraltar, donde se conmemora el referéndum de 1967 sobre la soberanía del Peñón respecto a si querían estar bajo soberanía española, o permanecer bajo la administración británica, en un año que viene marcado por ese acuerdo con la UE.

"No creo que aquí haya sido cuestión de ganar unos u otros. Lo que nos marcamos fue la posibilidad de llegar a un acuerdo y por eso ha sido tan difícil y por eso hemos tardado tanto tiempo", ha explicado el ministro principal en respuesta a una pregunta sobre si Gibraltar sale ganando con el acuerdo.

En su opinión se ha conseguido llegar a un punto donde "todos ganaran y nadie perdiera", defendiendo que el acuerdo "es bueno para toda la ciudadanía del Campo de Gibraltar y Gibraltar".

Picardo ha dicho también que considera al alcalde de La Línea, Juan Franco, "un amigo del acuerdo" y que sus declaraciones sobre las dudas que plantea el pacto en cuanto a un posible aumento de la vivienda en su localidad son "reflexionando sobre cuáles van a ser los impactos del acuerdo", que como ha reiterado, "van a ser positivos" aunque reconociendo también que "de alguna manera negativos en ambos lados de la Verja".

"Todo lo que es bueno no es exclusivamente bueno, porque aquí también tenemos que mirar cómo el presupuesto del suelo puede subir, porque Gibraltar se va a convertir en un sitio muy atractivo, en particular para los británicos que quieran estar en la Unión Europea", ha advertido el ministro principal de la Roca.

En ese sentido, ha trasladado que desde el Gobierno de Gibraltar se han establecido unos comités para estudiar la situación de los posibles nuevos residentes en el Peñón, asegurando que "hay que cambiar algunas cosas" y estar "muy al tanto" de lo que va a conllevar este tratado, "más allá de lo muy positivo" que va ser.

Sobre lo ya acordado en junio de este año, Picardo se ha mostrado "muy ilusionado" por poder concluir ya ese acuerdo que traerá consigo el derribo de la Verja, que "ha traído tanto sacrificio a tantas familias y a tantos trabajadores". "Esperemos que el futuro sea un futuro mejor", ha añadido.

El ministro principal ha comentado además que el pacto es "principalmente un acuerdo entre Gibraltar y España", sobre "cómo nos vamos a llevar y cómo vamos a agilizar el paso en esta frontera".