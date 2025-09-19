El piloto de la narcolancha que mató a dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) cumple un año en prisión

Archivo - Un Guardia Civil toma fotografías al detenido, Karim E.B, piloto de la narcolancha que mató a dos agentes en febrero de 2024 en Barbate. - Guardia Civil - Archivo

Dos de los cuatro detenidos como tripulantes de la embarcación se encuentran en libertad tras pagar una fianza

CÁDIZ, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Karim E.B., el piloto de la narcolancha acusado de matar a dos agentes de la Guardia Civil tras embestirlos hasta en seis ocasiones en el puerto de Barbate (Cádiz) el 9 de febrero de 2024, cumple un año en prisión tras ser detenido siete meses después de los hechos, el 19 de septiembre. Posteriormente, entre noviembre de 2024 y mayo de 2025 se detuvo a los tres tripulantes que lo acompañaban, de los cuales dos están en libertad desde el mes de julio tras haber abonado una fianza.

La detención de Karim provocó diversas reacciones, como la del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, poniendo en valor que "desde el primer momento" la Guardia Civil había trabajado para identificar y poner a disposición judicial a los autores del asesinato de dos guardias civiles en Barbate.

Para el ministro, ese trabajo de la Guardia Civil era la demostración del "compromiso" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para "seguir luchando como se está haciendo contra todas las organizaciones criminales que ponen en serio riesgo los valores y la convivencia".

En este sentido, cabe recordar que el trabajo de la Guardia Civil para dar con los presuntos autores de los hechos fue arduo, ya que en un principio, escasas horas después de los hechos, fueron detenidas seis personas de otra narcolancha también presente esa noche en el puerto de Barbate liderada por el conocido como 'Kiko el Cabra'.

Meses después, en mayo, un informe de la Guardia Civil descartaba que la narcolancha que pilotaba 'Kiko el Cabra' fuera la que embistió en varias ocasiones hasta asesinar a los dos agentes. El informe fue elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) y certificaba que en base a los elementos objetivos recabados era posible concluir que la narcolancha que arremetió en el puerto de Barbate, hasta en seis ocasiones contra la patrullera oficial de la Guardia Civil, no era la intervenida la mañana del 10 de febrero en La Línea de la Concepción, horas después del trágico suceso.

Para ello, se recabaron declaraciones de testigos y también vídeos, entre ellos el de uno de los detenidos que ingresó en prisión que grabó las embestidas desde otra narcolancha. Los arrestados sostuvieron desde el primer momento que no eran los autores del doble asesinato y apuntaron a otro ciudadano de nacionalidad marroquí, Karim.

Así, la detención de Karim meses después provocó la "satisfacción" del Gobierno, mostrada por el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, que resaltó también "la absoluta colaboración" por parte de Marruecos "desde el inicio de esta investigación". Además, alabó la investigación "concienzuda" de la Guardia Civil.

Una Guardia Civil que, a través de sus asociaciones Jupol y AUGC, también celebró la detención al suponer un "importante avance" para esclarecer lo ocurrido y que los otros tres presuntos implicados fueran puestos a disposición judicial, como así fue posteriormente. No obstante, también pidieron "responsabilidad en todos los niveles" por la "mala planificación" del operativo de aquella noche del 9 de febrero de 2024 en el puerto barbateño.

"QUE VUELVAN VIVOS"

Una satisfacción pero a la vez con reivindicación que coincidía con la de la asociación 'Nuestro corazón por bandera', compuesta por mujeres de guardias civiles y policías, que manifestaba que "el problema de fondo no ha cambiado porque ellos siguen sin los medios suficientes para desempeñar su trabajo".

En este sentido, agradecieron a la Guardia Civil "la labor tan buena que han hecho, que como siempre hacen en todas sus actuaciones a pesar de los pocos medios de los que disponen" y pedían al Gobierno, "por favor, que reaccione ya y haga algo por revertir la situación". "No queremos seguir teniendo miedo cada vez que nuestros familiares salen a trabajar, queremos que vuelvan vivos a casa y no queremos que vuelva a repetirse esta triste situación", manifestaban desde la asociación.

Un año después de la detención del acusado como piloto de la narcolancha que aquella noche arrolló hasta en seis ocasiones una embarcación de la Guardia Civil provocando la muerte de dos agentes, la situación es que Karim y uno de los tripulantes permanecen en prisión y dos de ellos están en libertad provisional con la imposición de varias medidas cautelares como la prohibición de salida de territorio nacional, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente en sede judicial.

Esto se debe a que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate dictó un auto acordando la libertad provisional, tras el pago de una fianza, para dos de los cuatro acusados después de que las defensas de los dos investigados que ingresaron en prisión en noviembre de 2024 y del que ingresó en prisión en mayo de 2025 solicitaran su puesta en libertad provisional.

En el caso de los dos detenidos en noviembre de 2024 la Fiscalía no se opuso a que fueran puestos en libertad bajo fianzas de 10.000 y 15.000 euros, respectivamente, tras lo que el juez dictó un auto el 4 de julio acordando la libertad bajo el pago de esas fianzas, que se produjo finalmente el 9 de julio. En el caso del acusado detenido en mayo de 2025 el juez desestimó la petición de libertad.