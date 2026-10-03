Plataforma antidroga reclama medidas sociales "no puntuales" para afrontar problema del narcotráfico en Cádiz

Archivo - Embarcación con 370 garrafas de gasolina intervenido en la desembocadura del río Guadalete. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Federación Provincial Nexos y de la plataforma antidroga Alternativas en el Campo de Gibraltar (Cádiz), Francisco Mena, ha vuelto a insistir en la necesidad de que se lleven a cabo medidas sociales "constantes" y no "puntuales" que sirvan para atajar de raíz el problema que el narcotráfico genera en zonas vulnerables del Campo de Gibraltar y la provincia de Cádiz.

En ese sentido, ha lanzado un guante a las administraciones, tanto Gobierno de España como Junta de Andalucía, para que, dentro de sus competencias, lleven a cabo "la parte que les corresponde" en cuanto a ofrecer soluciones reales dirigidas a la población vulnerable. "Nosotros ya en su día le pusimos nombre hace diez años: plan integral, y en ese plano, realmente no se ha hecho absolutamente nada", ha lamentado Mena en declaraciones a Europa Press.

Sobre esto, ha abundando que estas medidas tienen que ser, no algo puntual, sino que "hay que sostenerla en el tiempo a medio y largo plazo, ni siquiera corto plazo", para que de esa manera se pueda evaluar su incidencia y su efectividad. El narcotráfico, ha señalado, "se ha convertido en un problema estructural, no puntual", una red que genera "mucha riqueza y poder" por el que "mucha gente está dispuesta a participar" de esa estructura por los beneficios económicos que les reporta.

Aquí, son las barriadas más vulnerables las que se sitúan como "caldo de cultivo" para estas redes criminales, por lo que Mena ha reiterado en su petición de actuar ofreciendo alternativas a las personas que se ven tentadas de formar parte de este negocio ilícito.

Como ha dicho, hay que "intentar resolver" esta problemática social "en la medida de las posibilidades que tengamos" y que la gente "tenga la oportunidad de elegir", haciendo hincapié de nuevo en que "la realidad es que hay barrios con mucha pobreza y la gente, joven sobre todo, no tiene oportunidad de elegirlo". "Estás en el narcotráfico o vas a ser pobre toda tu vida", ha lamentado sobre los planteamientos que se les ofrecen a estas personas.

Estas medidas sociales, reclamadas constantemente desde la plataforma antidroga, son complementarias a la solicitud de medios materiales para las fuerzas de Seguridad que se enfrentan a la redes del narcotráfico y medios judiciales para llevar a término las detenciones que se producen.