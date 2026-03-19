El Pleno de la Zona Franca de Cádiz aprueba por unanimidad el convenio para la construcción del nuevo hospital

Pleno de la Zona Franca de Cádiz para aprobar el convenio sobre los suelos del nuevo hospital. - ZONA FRANCA

CÁDIZ 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz ha aprobado este jueves por unanimidad el convenio de colaboración entre la Institución Fiscal, el Ayuntamiento de la ciudad y la Consejería de Presidencia y Emergencias y la Consejería de Economía y Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía para la cesión del suelo que permitirá la construcción del nuevo hospital de la ciudad en la antigua parcela de CASA.

Según ha indicado en una nota, el delegado especial del Estado en la Zona Franca, Fran Gonzáléz, ha resaltado que "siempre" había sostenido que la Zona Franca "sería parte de la solución para el desbloqueo del proyecto del hospital de Cádiz y los hechos así lo atestiguan". "Con este último paso que da el Consorcio, con su aprobación plenaria, estamos en disposición de poder rubricar este viernes el convenio que va a dar forma a la cesión gratuita del suelo por parte de la Zona Franca, del Gobierno de España", ha afirmado.

Además, Fran González ha añadido que "esto permite que pueda ser realidad un proyecto que desgraciadamente lleva tantos años de retraso y que es tan necesario y tan demandado por la sociedad gaditana".

Con la celebración y aprobación en el Pleno del Consorcio, presidido por el alcalde de la ciudad de Cádiz, Bruno García, que es presidente de este órgano de Gobierno, la Zona Franca culmina los trabajos previos y necesarios para ratificar el convenio que se firmará este viernes en el edificio Heracles del recinto fiscal gaditano y en el que se lleva trabajando entre las tres administraciones durantes meses para avanzar en la construcción de este importante equipamiento sanitario para los gaditanos.

El Pleno del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz está conformado, además de por el alcalde-presidente y el delegado Especial que ostenta la vicepresidencia, por tres vocales del Estado, cinco del Ayuntamiento de Cádiz, uno de la Diputación Provincial, uno de la Autoridad Portuaria, así como representantes de la Administración de Aduanas, Cámara de Comercio y Renfe.

El proyecto del nuevo hospital se desarrollará sobre la parcela situada en la avenida de Marconi, en los antiguos terrenos de CASA, con una superficie de 33.582 metros cuadrados, propiedad del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, que figura en el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad como equipamiento dotacional público sanitario.