La Policía Local de Cádiz desarrolla un plan de detección de sustancias estupefacientes con un perro especializado

Imagen del plan de detección de sustancias estupefacientes con un perro especializado en Cádiz. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Cádiz ha desarrollado durante este fin de semana un nuevo dispositivo especial de seguridad en distintas zonas del casco histórico, en el que ha contado nuevamente con la colaboración de su perro especializado en la detección de sustancias estupefacientes.

Como resultado de este servicio, se han tramitado un total de cinco actas por tenencia de drogas. De ellas, tres se han registrado en el barrio de Santa María y las dos restantes en zona comercial, según ha informado el Ayuntamiento en una nota.

El perro interviniente, llamado Lima, es un pastor belga malinois que forma parte de la unidad de la Policía Local de Cádiz. Lima pertenece a la propia Policía Local, que se ha encargado de su entrenamiento y preparación específica para este tipo de intervenciones.

Esta actuación se enmarca dentro de las labores de prevención y control que la Policía Local viene desarrollando para reforzar la seguridad ciudadana y garantizar la convivencia en las zonas de mayor afluencia.