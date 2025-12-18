El PP advierte de que Yolanda Díaz habría visitado Jerez (Cádiz) sin avisar: "No quiere dar explicaciones"

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en una imagen de archivo - A. Pérez Meca - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha advertido este jueves de que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, habría visitado la localidad sin dar previo aviso a alcaldesa del municipio, así como al equipo de Gobierno local. Asimismo, ha indicado que tampoco habría advertido a los medios de comunicación para, a juicio de la formación, "no tener que dar explicaciones por la corrupción que sufre el Gobierno en el que ella y varios miembros de su partido son miembros".

En una nota emitida por el partido, la presidenta de Nuevas Generaciones de Jerez, Silvia Rodríguez, ha afirmado que la supuesta presencia de Díaz en Jerez "que nadie conocía" evidencia, a su juicio, que el Gobierno central "se esconde de los ciudadanos para no hacer frente a sus responsabilidades de dar la cara ante los numerosos casos de corrupción que azotan su gobierno".

Asimismo, ha criticado que la ministra "no haya pisado Jerez en dos años y, cuando lo hace, es a escondidas", al tiempo que ha asegurado que la gestión de la misma "es la de no ofrecer nada a la ciudad" .

Por todo ello, ha instado a la vicepresidenta segunda a "dar la cara" ante los jerezanos "la próxima vez que vaya a Jerez" y, en especial, "a los que necesitan políticas de empleo del Gobierno de España" que complemente el trabajo de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento en esta materia, estos últimos elogiados por la popular.