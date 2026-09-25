El PP de Cádiz celebrará su XVIII Congreso Provincial el 29 de noviembre y Bruno García optará a la reelección

El alcalde de Cádiz, Bruno García, en la Junta Directiva Provincial del PP. - PP CÁDIZ

CÁDIZ 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular (PP) de Cádiz celebrará su XVIII Congreso Provincial el próximo 29 de noviembre en la capital gaditana, según ha aprobado por unanimidad la Junta Directiva Provincial reunida este viernes. El cónclave servirá para renovar los equipos del partido y fijar las líneas estratégicas de cara al nuevo ciclo político, con el horizonte puesto en las próximas elecciones municipales y generales.

Así lo ha informado la formación en un comunicado en el que el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha anunciado formalmente su candidatura a la reelección para seguir al frente del partido, responsabilidad que asume desde hace cinco años.

"Tenemos la convicción de que si nos dedicamos a afrontar los problemas de la ciudadanía y dejamos de lado la polarización y los muros, los ciudadanos lo valoran y nos dan su confianza", ha afirmado García. El dirigente popular ha atribuido a este modelo de gestión el "éxito" electoral del PP en los 45 municipios de la provincia, la Diputación y el Gobierno andaluz liderado por Juanma Moreno.

Asimismo, García ha señalado entre los principales retos del PP gaditano el incremento del respaldo electoral para posicionarse como un "partido útil". Asimismo, ha contrapuesto la gestión popular en la Junta de Andalucía y en los municipios gaditanos a la política del Gobierno de Pedro Sánchez, defendiendo la necesidad de un cambio nacional liderado por Alberto Núñez Feijóo.

Durante su intervención, García ha asegurado que la formación se ha consolidado como un proyecto centrado en las personas. "Lo que nos mueve es seguir construyendo un Cádiz mejor desde la cercanía y la escucha para que la provincia siga avanzando", ha remarcado, defendiendo un partido "abierto a la sociedad y comprometido con los anhelos de los gaditanos".

Asimismo, la Junta Directiva ha acordado la constitución del Comité Organizador del Congreso (COC), cuya presidencia asumirá el secretario general del PP de Algeciras, Jacinto Muñoz.