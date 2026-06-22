PP-A descarta moción de censura contra Landaluce en Algeciras: "No nos planteamos otra cosa que no sea la estabilidad"

Archivo - El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, en una rueda de prensa. Imagen de archivo. - PP-A - Archivo

SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha descartado este lunes una posible moción de censura contra el alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, quien anunció en noviembre su suspensión temporal de militancia del PP para defender su honor ante la denuncia presentada por el PSOE en el Tribunal Supremo --al ser también senador-- por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual.

"A un año vista de unas elecciones municipales, evidentemente, no nos planteamos otra cosa que no sea la estabilidad, que es lo mejor que necesita el pueblo de Algeciras", ha señalado en una rueda de prensa en la sede regional del partido.

Asimismo, Repullo ha defendido que ha "hay que ser respetuoso con los procedimientos judiciales abiertos" y ha mostrado su respeto por la decisión de Landaluce de "estar fuera del partido para defenderse".

Preguntado por una posible candidatura o no de Landaluce para las elecciones municipales de mayo de 2027, el secretario regional de los populares andaluces ha asegurado que la situación está en "stand-by".

"Nuestros próximos objetivos son las elecciones municipales y evidentemente no hemos abierto el debate de las candidaturas a las municipales. Cuando llegue ese momento, pues ya analizaremos cada uno de los municipios, incluidos a Algeciras", ha reseñado.

En los últimos días, el PSOE-A ha insistido en que Landaluce "no puede seguir ni un minuto más" como alcalde de Algeciras por los presuntos casos de acoso sexual que habría protagonizado, al mismo tiempo que ha acusado a Moreno de "encubrir" la situación del primer edil.

Los socialistas han señalado que, "en diciembre de 2025", la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, "ofreció los votos de los concejales socialistas de Algeciras para poner un alcalde del PP" en dicha localidad que sirviera para "quitar" a Landaluce.