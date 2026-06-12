PP en Diputación de Cádiz exige al Gobierno una auditoría del estado de los trenes y las infraestructuras ferroviarias

Archivo - Juancho Ortiz, portavoz del PP en la Diputación de Cádiz. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las infraestructuras de comunicación de la provincia centrarán el contenido de los asuntos que el grupo PP en la Diputación de Cádiz llevará para su debate y aprobación al Pleno del mes de junio, ya que presentará dos mociones solicitando al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible mejoras en las infraestructuras, soluciones a situaciones de caos y transparencia.

Según ha explicado en una nota, en una de las mociones, además de soluciones urgentes a las "continuas averías que sufren los trenes", el PP reclama una auditoría para conocer al detalle el estado de los vehículos, las vías y electrificaciones en la provincia de Cádiz.

Asimismo, solicitará un Plan de Contingencia Provincial que asegure protocolos de asistencia digna y alternativas ágiles de transbordo en caso de averías.

Por otra parte, en otra moción pedirá que el Gobierno "aclare de manera inmediata el contenido de las modificaciones y los nuevos plazos de ejecución" previstos para el desarrollo de las obras en el nudo de Tres Caminos.

"Estamos acostumbrados a ver cómo los trenes que parten o se dirigen a la provincia se estropean. Hace unos días, los pasajeros de un Alvia se vieron atrapados en mitad del campo, con mucho calor y con sus equipajes a cuestas por las vías", ha manifestado el portavoz del PP en Diputación, Juancho Ortiz, que ha añadido que "esto es insoportable y una prueba más del desprecio que muestra Sánchez y su ministro Puente a los más de 1,2 millones de habitantes de Cádiz y por eso el PP exige la auditoría y el Plan de contingencia".

Ortiz ha recordado que ya son varias las propuestas que el PP ha presentado en el Pleno de la Institución provincial para solicitar mejoras en infraestructuras ferroviarias. "A pesar del triunfalismo habitual con el que Óscar Puente habla de los trenes en España, la realidad le quita la razón y del PP pedimos que se realice una auditoría integral con carácter urgente para conocer el estado real de la flota ferroviaria, las vías y las electrificaciones que causan las averías", ha añadido.

La moción también pide la ampliación de las frecuencias de tren de media y larga distancia para garantizar las plazas que cubran la alta demanda de la provincia para su desarrollo turístico y, por ende, económico.

Respecto al nudo de Tres Caminos, la moción insta al Gobierno de España a "explicar con claridad los términos de la modificación del proyecto inicial que el propio Ejecutivo reconoció recientemente en el Senado estar realizando como respuesta a la pregunta de una senadora del PP". "Queremos que el Gobierno informe a los gaditanos del sobrecoste que va a tener esta modificación y cuál será la nueva fecha de finalización de esta infraestructura esencial para nuestra provincia", ha indicado Ortiz.