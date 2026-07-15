PP-A estará "muy expectante" ante lo que supone la demolición de la Verja para ciudadanos del Campo de Gibraltar

El portavor del grupo parlamentario popular, Toni Martín, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 15 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha manifestado este miércoles que su formación estará "muy expectante" ante lo que pueda suponer la demolición de la Verja de Gibraltar para los ciudadanos de los municipios de la comarca campogibraltareña.

En rueda de prensa, Martín ha indicado que lo importante de ese hecho es lo que "pueda suponer para los españoles del campo de Gibraltar, para sus vidas, para su desarrollo económico y para su trabajo".

En este sentido, ha manifestado que el PP-A estará "muy expectante" ante lo que supone la demolición de la Verja, un hecho que se ha producido este miércoles.