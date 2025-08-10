PP de Jerez exige a Mamen Sánchez que como diputada en Madrid "haga algo por la ciudad" ante problemas ferroviarios

Imagen de archivo de la dirección del PP de Jerez de la Frontera (Cádiz). - X PP DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular de Jerez ha pedido este domingo a la socialista Mamen Sánchez "que haga algo por la ciudad y la provincia por la que es concejal y diputada nacional" ante los continuos problemas de los trenes con destino Jerez, en alusión al incidente vivido en esta jornada en un Alvia entre Madrid y Cádiz.

Este partido ha remarcado que se trata de "un episodio más de todos los problemas que viene sufriendo el tren en nuestra ciudad y, en general, en el conjunto de España en la peor época que se conoce del transporte ferroviario español", según ha expresado en una nota.

"No hace nada para que la autopista no tenga atascos a diario, no hace nada para las conseguir las necesarias inversiones que el Aeropuerto necesita para no seguir perdiendo vuelos, pasajeros y competitividad. Y no hace nada para que los jerezanos puedan usar el tren con fiabilidad y tranquilidad. ¿Para qué sirve, entonces, Mamen Sánchez como diputada?", se ha preguntado este partido.

"No comprendemos cómo el PSOE jerezano está escondido ante tantos problemas y tanta negligencia por parte del Gobierno de España", ha proseguido argumentando, que ha reclamado a los socialistas que "pidan explicaciones a Pedro Sánchez y Óscar Puente ante tantos problemas de uno de los sistemas de transporte que mejor funcionaba en España y ahora es un problema diario".

"Está claro que no se atreven a defender a Jerez por temor a que Pedro Sánchez se enfade y los cese de sus puestos; les puede más aferrarse al cargo que los problemas de los jerezanos", continúa afirmando la nota del PP de Jerez.

Los populares concluyen en que "en pleno mes de agosto, un año más, la noticia diaria sea que venir a Jerez o salir de la ciudad es un problema elijas el medio de transporte que elijas y eso tiene un responsable claro: el Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE".