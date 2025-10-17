PP pedirá en el Congreso que Barbate (Cádiz) reciba compensaciones del Gobierno por servidumbre militar

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, en una reunión con el alcalde de Barbate, Miguel Molina, en el Ayuntamiento de esta localidad. - AYUNTAMIENTO DE BARBATE

BARBATE (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha informado de que el PP va a registrar para su debate en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) en la que se solicite al Gobierno que Barbate (Cádiz) reciba compensaciones económicas por la servidumbre militar que tiene en su término municipal con el campo de adiestramiento Sierra del Retín.

En declaraciones a los medios durante una visita a esta localidad gaditana, Cuca Gamarra ha afirmado que el PP es "un partido serio" que cuando presenta una iniciativa "es porque nos comprometemos con ella".

"Esa proposición no de ley que el Partido Popular va a registrar en el Congreso en relación a las compensaciones económicas y por tanto a la indemnización que le corresponde, porque es justa, a Barbate, igual que le corresponde a Rota o a Morón por circunstancias similares, se convierte en un compromiso firme del Partido Popular porque nosotros sí tenemos palabra", ha manifestado Gamarra.

Todo ello se ha anunciado en rueda de prensa tras una reunión mantenida en el Ayuntamiento con el alcalde de Barbate, Miguel Molina, y la primera teniente de alcalde, Ana Moreno, a la que también ha asistido y el coordinador de Interior y Emergencias del PP, Antonio Sanz.

En esta reunión se ha abordado la situación que vive el municipio debido a la ocupación del campo de adiestramiento militar, que como ha recordado el alcalde, supone el uso del "39% de su término municipal" por parte del Ministerio de Defensa y la OTAN, sin que Barbate reciba "compensación económica alguna por esta servidumbre".

La primera teniente de alcalde, Ana Moreno, ha destacado la importancia de la colaboración institucional para lograr avances en esta materia, considerando que es "fundamental" que todas las administraciones "comprendan el impacto que esta servidumbre tiene sobre el desarrollo del municipio y se impliquen en la búsqueda de soluciones".

En esta línea, Miguel Molina ha agradecido el compromiso mostrado por los dirigentes populares y ha subrayado la importancia de este paso para avanzar "en una reivindicación histórica" del pueblo barbateño.

"Nuestro municipio lleva décadas soportando limitaciones sin recibir una compensación justa. No pedimos un privilegio, sino un reconocimiento de la situación real de Barbate", ha afirmado.

Molina ha explicado que esta acción se enmarca en el trabajo que viene desarrollando el Ayuntamiento para conseguir el reconocimiento de Barbate como municipio de Especial Singularidad, impulsando además una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que sigue recabando apoyos, y a la que los dirigentes populares se han comprometido a apoyar "desde los ayuntamientos en los que gobiernan".

Con este encuentro, el Ayuntamiento de Barbate ha señalado que sigue dando "pasos firmes" para lograr "una solución justa y equitativa a la situación que el municipio soporta desde hace más de cuatro décadas", buscando para ello el respaldo de todas las fuerzas políticas y administraciones competentes.