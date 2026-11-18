La candidata número uno del Partido Popular al Congreso de los Diputados por la provincia de Cádiz, María José García-Pelayo, en un acto de campaña en Jerez. - PP DE CÁDIZ

CÁDIZ 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP al Congreso por la provincia de Cádiz, María José García Pelayo, ha mostrado su "asombro" ante las manifestaciones realizadas por el candidato del PSOE, José Manuel Albares, en las que ponía al Gobierno "como garante del empleo industrial, cuando mantienen una deuda millonaria con el sector que está afectando a la viabilidad de muchas empresas". "Antes de sacar pecho que paguen a las contratas de la industria auxiliar por los trabajos realizados en la construcción del BAM", ha añadido.

"Es una desfachatez que se atreva a decir algo así, cuando el Gobierno está poniendo en peligro la continuidad de miles de empleo en un sector que tiene un peso muy importante en la industria naval, como son las empresas auxiliares", ha incidido en una nota.

García-Pelayo ha explicado que las empresas auxiliares han realizado una carga importante de trabajo en la construcción del BAM que fue botado el pasado mes de septiembre pero, "a pesar de sus requerimientos, aún no han cobrado por el trabajo realizado". "El trabajo está hecho, la industria auxiliar no ha cobrado y lo peor de todo es que, ante los requerimientos de pago, les dicen que ellos eran conocedores del presupuesto insuficiente por el que se adjudicó un barco de esas características", ha asegurado.

En este sentido, ha afirmado que esta situación "está generando graves problemas tanto en la situación económica como operativa de las empresas auxiliares del sector naval en la provincia que apuntan muchas deficiencias en el desarrollo del proyecto además de los impagos, y el responsable último de todo eso es el Gobierno de Pedro Sánchez, por lo que no entendemos como vienen a sacar pecho".

García-Pelayo ha defendido que "no sólo se trata de vender contratos, estos deben poder ejecutarse con los medios y presupuestos suficientes, partiendo de un proyecto adecuado y con una correcta planificación, algo que parece no está funcionado bien en Navantia Puerto Real con los encargos de Defensa".

"Las empresas tienen todo el derecho a cobrar unas prestaciones realizadas; y los pagos pendientes a día de hoy superan los ocho millones de euros sin que haya un horizonte temporal de cobro", ha aseverado.

Así, ha cuestionado que el PSOE y Albares no tengan conocimiento de esta situación, porque "demuestra que se interesan poco por lo que pasa en la provincia", y ha añadido que la queja ha llegado a la Ministra de Defensa, Margarita Robles, a la que los afectados piden que medie para solventarlo. "Le recomiendo que antes de sacar la bandera de la construcción naval en la Bahía, le pregunten a ella que les podrá informar de cual es la realidad del sector auxiliar en estos momentos", ha concluido.