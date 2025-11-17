El PP pregunta a Marlaska por las conclusiones del informe del Parlamento Europeo sobre el narcotráfico

CÁDIZ 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador provincial del PP de Cádiz, Nacho Romaní, ha adelantado que el PP ha puesto en marcha una batería de iniciativas para que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "rinda cuentas tras el demoledor informe" aprobado tras la visita de la misión del Parlamento Europeo a Barbate y Algeciras para "analizar las condiciones en las que las Fuerzas de Seguridad luchan contra el narcotráfico".

En una nota, ha adelantado que el Grupo Popular en el Senado, a través de la senadora gaditana Teresa Ruiz Sillero, preguntará en el Pleno de este martes a Marlaska acerca de las "conclusiones en las que se habla de falta de medios y desprotección de los agentes y, en particular, sobre el dictamen que acusa al titular de Interior de obstaculizar la investigación e incluso haber eliminado pruebas".

"Después de la explícita llamada de atención por parte de la misión europea, es hora de que Marlaska de la cara de una vez y deje de esconderse", ha afirmado Romaní, que ha añadido que "lleva siete años ignorando la magnitud que está tomando el narcotráfico en la provincia y despreciando las reivindicaciones de los Cuerpos de Seguridad, y ahora pretende hacer que el informe de la misión europea no va con él"".

Asimismo, ha insistido en la "gravedad" del informe aprobado, que "habla de obstrucción a la misión y pone de manifiesto la carencia de medios con que cuentan los agentes frente a unas mafias cada vez más peligrosas, subrayando la urgente necesidad de reforzar la protección legal y laboral de las fuerzas de seguridad en toda la Unión Europea", incluyendo su seguridad física, condiciones de trabajo y garantías jurídicas e insta a mayores inversiones en personal, equipamiento y apoyo psicológico, entre ellas la restitución del OCON-Sur y la Declaración de la Zona de Especial Singularidad.

El coordinador del PP de Cádiz ha destacado que "son justas reivindicaciones que los Cuerpos de Seguridad vienen realizando desde hace años y que el PP ha llevado en reiteradas ocasiones tanto al Congreso como al Senado, pero el Gobierno las ignora y en este tiempo lo único que ha cambiado ha sido a peor".

Finalmente, ha manifestado que "es urgente reforzar los medios los medios de quienes se juegan la vida para protegernos", y ha exigido a Marlaska "que asuma las indicaciones de la misión europea, que no son ni más ni menos que las que de forma unánime se le vienen haciendo desde todos los ámbitos de la provincia desde hace años".