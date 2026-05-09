El PP pregunta en el Senado al Gobierno por el impacto para el aeropuerto de Jerez del acuerdo sobre Gibraltar

Archivo - Edificio terminal del Aeropuerto de Jerez. - AENA - Archivo

CÁDIZ 9 May. (EUROPA PRESS) -

El PP se ha interesado por la posición en la que puede quedar el aeropuerto de Jerez de la Frontera (Cádiz) una vez que se apruebe y culmine definitivamente el tratado sobre Gibraltar, lo cual podría producirse a partir del próximo mes de julio, y el uso conjunto del aeropuerto.

Así, el PP ha presentado en el Senado una pregunta, con ruego de contestación escrita, en la que, según ha recogido Europa Press, se interesa por saber "qué impacto tendrá en el aeropuerto de Jerez, sobre el número de viajeros y sobre las inversiones del Gobierno en el mismo, por la autorización de vuelos nacionales en el aeropuerto de Gibraltar tras el tratado sobe Gibraltar".

Igualmente, el PP pregunta al Gobierno si se ha elaborado algún informe al respecto, así como qué fecha tiene y qué concluye este informe en caso de que se haya hecho.

Cabe recordar que, según el acuerdo sobre Gibraltar publicado el pasado mes de febrero, uno de los aspectos en el que más hincapié ha hecho el Gobierno español durante la negociación es el uso compartido del aeropuerto de Gibraltar, construido además en el istmo, cuya soberanía por parte de Reino Unido no reconoce España.

En este sentido, según el acuerdo, se constituirá una empresa conjunta entre España y Reino Unido, que no podrá tener sede en ninguno de estos países, sino que deberá instalarse en un Estado miembro de la UE distinto a España.

En cuanto a los vuelos, podrán tener como origen y destino tanto Reino Unido como cualquier país de la UE, si bien solo podrán operar estos vuelos las aerolíneas autorizadas por Bruselas y las que cuentan con autorización de Londres.