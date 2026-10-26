El PP presenta por Cádiz a García-Pelayo y Jacinto Muñoz como candidatos "frente a ocho años de olvido de Sánchez"

Bruno García con María José García-Pelayo y Jacinto Muñoz. - PP

CÁDIZ 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP de Cádiz, Bruno García, ha presentado a la número uno al Congreso por la provincia, María José García-Pelayo, y al Senado, Jacinto Muñoz, y ha asegurado que el partido se va a centrar en "escuchar a los gaditanos y hablar de la provincia de Cádiz para generar nuevas perspectivas de futuro con la confianza de seguir siendo el partido más votado de la provincia, el partido en el que confían los gaditanos y las gaditanas". Por su parte, García-Pelayo ha reivindicado un gobierno del PP "frente a ocho años de olvido, agravios y falta de inversiones de Pedro Sánchez".

En el acto de presentación, Bruno García ha destacado la "propuesta muy sólida" con la que el PP gaditano concurre a las próximas elecciones, con "unos candidatos que tienen experiencia, que saben lo que es gestionar, saben cuáles son los problemas que tienen la provincia de Cádiz y, sobre todo, saben darle solución, porque lo han demostrado cada uno en su ámbito".

Así, ha explicado que en esta campaña es "importante hablar de lo que significa el sanchismo, por fin hay unas elecciones que se venía reclamando desde hace tiempo y los gaditanos por fin van a poder hablar y decidir su futuro". No obstante, ha asegurado que a nivel provincial sobre todo se van a dedicar a "hablar de Cádiz, de los problemas reales que tienen los gaditanos y a buscar y proponerles soluciones". "Vamos a pensar en positivo, a pensar en ilusión, y lo vamos a hacer en los 45 municipios que tiene esta provincia", ha afirmado.

Por su parte, el candidato número uno al Senado, Jacinto Muñoz ha señalado que asume liderar la lista a la Cámara Baja con "gran responsabilidad" y con el "compromiso de llevar al Senado todas las necesidades de la provincia". "La provincia de Cádiz necesita un cambio radical en el trato que recibe por el Gobierno de la nación, hace falta una política que esté basada en la sinceridad y no en el engaño continuo".

En ese mismo sentido, la candidata número uno al Congreso, María José García-Pelayo, ha defendido que Cádiz merece "respeto por parte del Gobierno de España y merece de inversiones para que pueda desarrollarse". "Si hay una provincia literalmente olvidada por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, por parte del socialismo, es la provincia de Cádiz", donde "en estos ocho años las inversiones han brillado por su ausencia".

"Ni Pedro Sánchez ni prácticamente ningún ministro ha venido, y van a tenerlo complicado porque es difícil que se atrevan a venir a decirle a los gaditanos que han cumplido", ha afirmado García-Pelayo, que ha añadido que "el Gobierno de Pedro Sánchez solamente tiene una obsesión y es gobernar en España para liberarse del banquillo".

En este sentido, ha asegurado que la diferencia es que el PP "quiere gobernar en España para que la provincia de Cádiz avance y para preocuparse por la gente", marcando como "pilares claves de la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de garantizar los derechos sociales, la bajada de impuestos, las pensiones, la bajada de impuestos, la vivienda mejores servicios públicos y la seguridad, algo muy importante en una provincia como Cádiz".

Por último, García-Pelayo ha criticado al número uno "impuesto" por el PSOE a la provincia de Cádiz para las elecciones del 29N, "alguien que no se sabe todavía si llegará al 29 de noviembre o no, que está cuestionado por todos los jueces y que permitió la invasión de Ceuta lo mandan precisamente a la provincia de Cádiz".