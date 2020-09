El PP reclama medidas que permitan mantener el tejido productivo de la provincia de Cádiz

CÁDIZ, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta provincial del PP de Cádiz, Ana Mestre, y la vicesecretaria nacional de Sectorial, Elvira Rodríguez, han mantenido un encuentro con la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC) encabezado por su presidente, Javier Sánchez Rojas, en el que "se ha escuchado y recogido las necesidades de las empresas gaditanas para poder retomar su actividad y hacer frente la crisis del Covid". Así, los populares han reclamado medidas para mantener el tejido productivo de la provincia.

A la reunión han asistido, por parte del PP de Cádiz, el secretario general y diputado autonómico, Bruno García, la diputada nacional, María José García Pelayo, el portavoz del Grupo Popular en la Diputación, José Loaiza, y el portavoz municipal, Juancho Ortiz, según ha detallado el partido en una nota.

Por parte de la CEC han participado su secretaria general, Carmen Romero, y representantes del sector aeronáutico, naval, de las empresas auxiliares del metal, de las empresas bodegueras, de la construcción y del comercio y hostelería en la provincia.

Ana Mestre ha agradecido la visita e interés de Elvira Rodríguez "como máxima representante de la política económica que defiende el PP, una política con la que se está dando ejemplo y demostrando tener propuestas de lo que necesita España en estos momentos y que se ha compartido y puesto en común con los empresarios gaditanos".

La presidenta provincial del PP ha apuntado que "la provincia de Cádiz afronta su recuperación económica tras la pandemia con un gran lastre, que es su alta tasa de desempleo, pero a la vez es una provincia rica en recursos naturales y con gran potencial, que aspira a poder ser líder de empleo y saber aprovechar su potencial y recursos humanos que tiene".

De ahí que haya incidido en la importancia de tener un contacto continuo con todos los sectores, como el celebrado con la CEC, para "empaparse de todas sus reivindicaciones y dar apoyo a las medidas que necesitan en estos momentos".

Elvira Rodríguez ha calificado como "muy productivo" su encuentro con la CEC, "en el que se ha podido debatir sobre los problemas y opiniones de los empresarios gaditanos, que al fin y al cabo no son más que reivindicaciones encaminadas a generar el empleo y crecimiento que tanto necesita la provincia".

Rodríguez se ha referido a "la situación muy particular de empleo de la provincia gaditana, con una estructura económica muy particular en la que tiene una parte importante de servicios pero también una parte importante industrial, con sectores tan significativos como el aeroespacial o la industria naval, con esa potente e imaginativa industria auxiliar" y que "no se pueden perder de ninguna manera".

La vicesecretaria de sectorial del PP ha destacado como los empresarios gaditanos echan en falta mayor apoyo por parte del Gobierno con medidas "que curiosamente el PP incorporó como recomendaciones a la Comisión de Reconstrucción y que no fueron aceptadas", como moratorias de los créditos ICO, el alargamiento de los ERTE, la situación de los concursos de acreedores o las exoneraciones tributarias cuando se tiene cero de actividad.

"En definitiva, cuestiones que son importantes para Cádiz pero que también son extrapolables para toda España y que requieren de una respuesta por parte del Gobierno", ha resaltado.

El presidente de la CEC, Javier Sánchez Rojas, ha explicado a la delegación del PP el decálogo de medidas que propone la organización empresarial para la reactivación económica.

En primer lugar, están las medidas de carácter general, de ámbito autonómico y/o nacional, en línea con las peticiones de CEA y CEOE, respectivamente. "Es absolutamente necesario mantener la vigencia de los ERTE mediante una cuarta prórroga que permita paliar los efectos en el mercado de trabajo, a su vez consecuencia de la menor demanda", ha afirmado.

En este paquete de medidas están también reforzar las líneas de financiación, posponer el pago de tributos y, general, "proteger la liquidez de las empresas". Además, a estas medidas se suman "el fomento del teletrabajo, sin que suponga nuevas cargas para las empresas, ni penalizar su rendimiento".

Respecto a las medidas de carácter provincial, la CEC aboga por trabajar desde la unidad provincial y el Diálogo Social en un gran pacto "que permita unos PGE que aporten soluciones, especialmente para las infraestructuras".

"Consideramos fundamental acelerar la conexión de la Algeciras-Bobadilla con los corredores transeuropeos; comprometer recursos para el desdoblamiento de la N-IV hasta el aeropuerto de Jerez; acabar con cuellos de botella como el nudo de tres caminos y avanzar también en la duplicación de la Vejer-Algeciras", ha destacado Sánchez Rojas.