La primera fase de la rehabilitación del Hospital San Juan de Dios en El Puerto (Cádiz) encara su recta final

El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, en una visita a las obras de rehabilitación del antiguo Hospital San Juan de Dios, en El Puerto de Santa María (Cádiz). - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La primera fase de las obras de rehabilitación del antiguo Hospital San Juan de Dios, en El Puerto de Santa María (Cádiz), "se aproxima a su final después de una intervención integral que está permitiendo recuperar uno de los inmuebles más singulares y estrechamente vinculados" a la historia de esta localidad.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, esta primera fase cuenta con una inversión superior a 3,5 millones de euros, estando cofinanciada con fondos europeos Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Sumadas las distintas actuaciones previstas, la inversión global supera los cinco millones de euros y la rehabilitación total del edificio alcanza actualmente un grado de ejecución del 58,51%.

El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, ha destacado el que se esté "cada vez más cerca de culminar esta primera gran etapa" de la recuperación de San Juan de Dios, un edificio que "durante siglos estuvo al servicio de los portuenses y que muy pronto volverá a abrirse a la ciudad con nuevos usos y renovada vida".

Las obras han abordado la consolidación del inmueble desde sus elementos esenciales, actuando sobre la cimentación, las estructuras, las bóvedas y las cubiertas, además de avanzar en la renovación de las instalaciones, la restauración de las fachadas y la recuperación de los espacios interiores.

Las principales partidas, correspondientes a las demoliciones y las estructuras, se encuentran "prácticamente ejecutadas", mientras que las instalaciones han entrado en su fase de acabados. Desde el exterior ya pueden contemplarse varias fachadas sin andamios, entre ellas la correspondiente a la capilla.

Como se ha recordado, el inmueble permaneció cerrado "durante más de dos décadas" y su estado de deterioro llegó a motivar su inclusión en 2023 en la Lista Roja del Patrimonio.

"San Juan de Dios no podía seguir cerrado, deteriorándose y perdiendo parte de su historia. El Ayuntamiento asumió el compromiso de rescatarlo y hoy podemos comprobar cómo ese compromiso se está convirtiendo en una realidad", ha manifestado el alcalde.

Los trabajos desarrollados durante aproximadamente un año y medio no solo han permitido consolidar el antiguo hospital, sino también descubrir numerosos elementos que permanecían ocultos bajo falsos techos, tabiques y revestimientos. Así, durante la rehabilitación han aparecido arcos, huecos y pavimentos pertenecientes a distintas etapas constructivas desde el siglo XVII, así como estancias abovedadas, columnas de mármol, antiguas puertas de madera tallada y un aljibe. Todos estos vestigios están siendo estudiados, restaurados e integrados en el proyecto para garantizar su conservación.

También se han reforzado las bóvedas originales y se han incorporado nuevas vigas de madera. En las fachadas se ha retirado el mortero que ocultaba la piedra histórica, dejando visible el material original, que recibe ahora tratamientos de protección y actuaciones puntuales de reparación para asegurar su conservación a largo plazo.

La recuperación alcanza igualmente al patrimonio mueble vinculado al antiguo hospital. El Museo Municipal conserva y restaura diferentes objetos relacionados con su actividad cotidiana, entre ellos piezas de su colección farmacéutica, con el objetivo de que este legado pueda regresar al edificio y formar parte de sus futuros espacios expositivos.

La actuación en marcha va a permitir destinar la planta baja y la entreplanta a usos culturales, formativos y sociales, aplicando criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y respeto al valor patrimonial del inmueble.

Entre los nuevos espacios destaca el futuro salón de actos, concebido como una pieza contemporánea integrada en el patio posterior. Este ámbito contribuirá, además, a crear una nueva conexión peatonal entre la avenida Micaela Aramburu y la avenida de la Bajamar, generando recorridos urbanos que reforzarán la relación del edificio con su entorno.

Las obras incorporan nuevos núcleos de comunicación vertical, con escaleras y un ascensor que conectarán las diferentes plantas hasta la cubierta. En este nivel se proyecta un espacio de restauración con vistas al río Guadalete y a las salinas.

Las fases posteriores abordarán la recuperación de las plantas superiores, que se configurarán como espacios diáfanos, flexibles y preparados para acoger nuevos usos ciudadanos y culturales. La intervención permitirá también recuperar la capilla, a la que regresará la Hermandad de los Afligidos una vez concluidas las obras.

El antiguo Hospital San Juan de Dios se convertirá en una de las piezas principales del nuevo paseo fluvial, incorporando al uso público un edificio que durante siglos desempeñó una función esencial en la vida de la ciudad.

Sus orígenes se remontan al siglo XVII y durante generaciones fue el hospital de referencia de El Puerto, atendiendo a miles de portuenses y acogiendo incluso el nacimiento de muchos de ellos. Posteriormente desarrolló diferentes funciones asistenciales hasta su cierre definitivo en 1999 debido al grave deterioro de sus instalaciones.

Beardo ha subrayado que "recuperar San Juan de Dios es recuperar una parte fundamental de nuestra memoria colectiva", añadiendo que "cuando vuelva a abrir sus puertas, será un espacio de todos y para todos", además de "poner la guinda" al desarrollo del nuevo paseo fluvial y a la transformación de todo este enclave de la ciudad.